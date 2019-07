Ford Ranger 2020 sofre mudanças na suspensão

A linha 2020 da picape média começa a chegar ao mercado brasileiro tendo como novidade o sistema de suspensão reprojetado, que proporciona maior conforto de rodagem tanto no asfalto quanto fora de estrada. As alterações deixam a dirigibilidade da Ranger mais refinada, sem prejudicar a sua tradicional robustez.

A nova suspensão tem barra estabilizadora e coxins redesenhados, longarinas do chassi reforçadas e ajustes diferentes de molas e amortecedores para cada versão. O conjunto melhora o controle de movimentação da carroceria em todo o curso, aproveitando os seus limites máximos. Na prática, a transposição de lombadas e terrenos acidentados que geram trepidação acontecerá de forma mais suave na Ranger 2020.

O utilitário da Ford vem de série com controle eletrônico de estabilidade e tração, dotado de função anticapotamento que monitora a velocidade das rodas, o acelerador e a direção 100 vezes por segundo para fazer as correções necessárias. Conta ainda com controle adaptativo de carga, que garante a estabilidade com o veículo vazio ou carregado, e controle de descida.