Honda HR-V recebe motorização turbinada

93

683320

2019-05-10 03:00:00

O lançamento da gama atualizada acontecerá em junho e, além da volta do HR-V Touring - que chegará ainda mais completo -, as três demais configurações do modelo - LX, EX e EXL - trarão novos equipamentos de conforto e comodidade.

Assumindo como top de linha, a versão Touring usará o mesmo propulsor 1.5 litro de quatro cilindros turbo com injeção direta de combustível que a Honda estreou no Civic - mas recalibrado para aplicação no

HR-V. Dotado de sistema de variação de tempo de abertura das válvulas de admissão e escape, o motor entrega 173 cv de potência a 5.500 rpm e torque de 219,5 Nm entre 1.700 e 5.500 giros.

A transmissão, do tipo continuamente variável (CVT), também recebeu ajustes específicos para o SUV. Destaques para as simulações automáticas de reduções de marcha em situações de frenagem brusca, assim como para a maior progressividade da aceleração no "anda e para" do trânsito pesado.

O advento do propulsor 1.5 turbo ainda causou uma reformulação do conjunto de suspensão do HR-V Touring, com novas molas e amortecedores, barra estabilizadora dianteira de maior diâmetro e a introdução de tecnologia que aprimora a estabilidade do veículo em curvas, por meio da vetorização de torque.

No quesito design, o HR-V Touring se distingue pelos faróis principais e de neblina 100% LED e por uma nova grade frontal, com acabamento em preto brilhante. Outro atributo exclusivo é o teto solar panorâmico - o primeiro oferecido em um modelo Honda no Brasil.

Internamente, o top de linha se diferencia pela opção de acabamento cinza claro ou preto, conforme a cor da carroceria, para os bancos (revestidos em couro), laterais de porta, console central e painel. A abertura das portas e a partida do motor do HR-V Touring ocorrem sem o uso da chave.

Além de sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e câmera de ré, com três modos de visualização, o modelo conta com uma outra câmera instalada no retrovisor direito, que amplia o ângulo de visão do motorista, eliminando pontos cegos e projetando essa imagem ampliada no sistema multimídia. A central de infoentretenimento possui tela de sete polegadas sensível ao toque.

As versões LX, EX e EXL utilizam o propulsor 1.8 16V FlexOne de até 140 cv de potência, também combinado à transmissão automática CVT. Todas as configurações saem de fábrica com ar-condicionado, freio de estacionamento com acionamento eletrônico, piloto automático, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, entre outros recursos.

Na linha 2020, a configuração EXL passa a vir com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. A central multimídia de sete polegadas e os sensores de estacionamento traseiros são os acréscimos para o HR-V EX. Por fim, a versão LX incorpora câmera de ré integrada à central multimídia de cinco polegadas, com três modos de visão.