93

682152

2019-05-03 03:00:00

Volkswagen altera gama do subcompacto up!

Completando cinco anos de mercado, o modelo atingiu 300 mil unidades fabricadas no Brasil. Sua linha 2020 chega às concessionárias da marca em três versões: MPI (equipada com o motor 1.0 MPI de até 82 cv), Connect e Xtreme (ambas dotadas do propulsor 1.0 TSI de até 105 cv). Os preços, respectivamente: R$ 49.590,00, R$ 54.890,00 e R$ 56.890,00.

A reordenação na gama do up! se alinha à estratégia da Volkswagen, iniciada com o lançamento do Polo, que busca simplificar a oferta de versões no portfólio, aumentando a competitividade dos modelos da marca no País. As novas configurações se diferenciam por detalhes visuais e todas vêm com quatro portas, com mais conteúdo e sem opcionais.