Fiat oferece Grand Siena com preparação para GNV

2019-05-03 03:00:00

Apostando nos consumidores que desejam economizar na conta do combustível e naqueles que usam o carro como ferramenta de trabalho, a marca habilita o sedã, com motorização 1.4 flex, na versão Attractive, a receber o kit GNV. Além disso, promete manutenção da garantia original, desde que os kits sejam de quinta geração e instalados por empresas certificadas pelo Inmetro.

O propulsor do Grand Siena passou por modificações importantes para se adaptar ao uso do gás natural veicular. O cabeçote ganhou válvulas e sedes de válvulas produzidos com material mais resistente e com nova geometria, para maior durabilidade.

O coletor de aspiração foi projetado para acomodar na posição correta os bicos injetores de gás. Isso resulta em mais segurança e maior rendimento para a conversão, pois melhora o enchimento do motor e a formação da mistura ar combustível. As alterações preservam a vida útil do 1.4 flex, assim como diminuem a depreciação do veículo para quem optar pela utilização do GNV.

Segundo a Fiat, a recuperação do valor gasto no kit GNV pode ocorrer em até seis meses, considerando uma rodagem de três mil quilômetros por mês - e dependendo do preço dos combustíveis. "Com a instalação do kit gás, o Grand Siena obtém o menor custo por quilômetro rodado entre os veículos de sua categoria e faixa de preço", diz Herlander Zola, diretor-comercial da montadora.