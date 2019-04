Lexus traz seu primeiro crossover compacto

93

681247

2019-04-26 03:00:00

Com design ousado, interior luxuoso e recursos de segurança sofisticados, o veículo estará disponível no Brasil somente com motorização híbrida em suas três versões: Dynamic, Luxury e F-Sport.

O sistema de propulsão do Lexus UX 250h associa um motor 2.0 a gasolina de quatro cilindros e um propulsor elétrico de nova geração mais compacto e com menos atrito interno. Com 181 cv combinados, a unidade de controle de potência é mais poderosa e, ainda assim, 20% menor e 10% mais leve. A tração é dianteira.

A otimização do nível de assistência do motor elétrico e das rotações do propulsor a combustão resulta em uma sensação de aceleração contínua, sem que o conjunto tenha que operar em altas rotações. A transmissão automática emula o comportamento de um câmbio manual, tornando a experiência ao volante mais esportiva.

A localização da nova bateria de níquel-hidreto metálico (NiMH) e do sistema de resfriamento, abaixo do assento traseiro, ajuda a maximizar os espaços da cabine e do compartimento de carga. Além disso, contribui para deixar o centro de gravidade do veículo mais baixo, o que também favorece uma dirigibilidade mais dinâmica.

As suspensões dianteira independente do tipo McPherson e a traseira independente multilink com braços transversais, ambas montados em subestruturas, foram ajustadas para proporcionar uma combinação de agilidade e conforto. O assistente de curvas ativo, função integrada ao controle de estabilidade, ajuda a manter a trajetória em curvas, diminuindo a possibilidade de perda de controle do carro.

O Lexus UX 250h conta ainda com um seletor de modo de condução, o qual confere ao condutor quatro opções: "Normal" (equilíbrio entre desempenho e economia de combustível); "Eco" (favorece a economia de combustível em todas as condições de condução); "Sport" (resposta mais rápida do acelerador e uma sensação maior da direção); e "Sport S " (exclusivo da versão F-Sport, deixa o comportamento ainda mais agressivo).