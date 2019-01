Robustez em nível máximo na nova Ram Heavy Duty

93

665984

2019-01-17 22:42:08

Fabricado no México, o utilitário deve ser lançado no Brasil no segundo semestre, com motorização V8 a gasolina FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES/DIVULGAÇÃO/JC

Para movimentar tanta imponência, o veículo conta com um novo motor turbodiesel de alto rendimento da Cummins, usada na versão top da gama. Com 6.7 litros de cilindrada, a unidade entrega nada menos do que 1.352,4 Nm de torque máximo a 1.800 rpm e 400 cv de potência a 2.800 giros.

O propulsor base da Ram Heavy Duty é um V8 de 6.4 litros a gasolina, que rende 410 cv de potência a 5.600 rpm e 578,2 Nm de torque a 4.000 giros. Essa será a motorização oferecida no mercado brasileiro, a partir do segundo semestre, acompanhada de uma transmissão automática de oito marchas.

A picape possui tração nas quatro rodas, com acionamento elétrico por meio de uma caixa de transferência de transmissão eletrônica ou manual, dependendo do modelo. Novos eixos dianteiro e traseiro foram instalados para aprimorar a durabilidade, operar com carga e reboque, além de minimizar ruídos e vibrações.

Por falar em carga e reboque, a Ram Heavy Duty 2019 pode "puxar" até 15,9 toneladas e levar 3,5 toneladas em sua caçamba. As suspensões ganharam molas progressivas e novas buchas, produzindo articulação superior e melhor desempenho no transporte de carga quando comparado a um sistema de feixe de mola. Uma suspensão a ar traseira está disponível e inclui um novo modo de rebaixamento para facilitar o engate de reboques mais pesados.

Um reformulado conjunto de freios exigiu a atualização de pinças, servo-freio e cilindro mestre. O curso do pedal de freio também foi aumentado e a combinação desses aprimoramentos resultou em distâncias de frenagem mais curtas.

Contrastando com essa robustez toda, o interior da nova Ram Heavy Duty proporciona muito conforto - e espaço generoso. Renovado, o painel de instrumentos facilita o manuseio dos controles em geral.

Na parte de telemática, a picape traz multimídia com tela sensível ao toque de 12 polegadas totalmente configurável e navegação por GPS integrada. No quadro de instrumentos, outro monitor, este de sete polegadas, fornece informações sobre a condução em animações 3D coloridas.

O console central reformatado é de projeto complexo, permitindo mais de 12 combinações de armazenamento e volume total de 22,6 litros. Um sistema de cancelamento de ruído ativo reduz os sons ambiente da cabine em aproximadamente 10 db.

Externamente, o design expressa a "braveza" da Ram Heavy Duty. A dianteira exibe um novo capô de alumínio e uma abertura de grade maior e mais agressiva. As entradas de ar no para-choque também são maiores, facilitando a refrigeração do motor. Os cromados em profusão dão um toque de sofisticação ou ostentação - conforme o gosto de cada um.