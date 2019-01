Pajero Sport se moderniza com tração 4x4 e motorização turbodiesel

93

O veículo desembarca aqui em versão única, com cabine para sete pessoas, por R$ 259.990,00. Seu novo design combina agressividade e requinte, com destaque para os grupos óticos dianteiro e traseiros com luzes de LED.

O interior proporciona conforto e funcionalidade, esbanjando espaço. Os ocupantes ficam à vontade e ainda podem levar 571 litros de bagagens no porta-malas. Com os bancos da segunda fileira rebaixados, a capacidade sobe para 1.731 litros e o assoalho totalmente plano facilita a acomodação dos objetos.

O novo volante é multifuncional, agregando comandos de áudio, telefone, computador de bordo e controle de cruzeiro. O painel de instrumentos colorido, de alto contraste, deixa as informações mais claras e é complementado pelo sistema multimídia com tela de sete polegadas.

O motor turbodiesel, de quatro cilindros e 2.4 litros, construído em alumínio e com injeção direta, rende 190 cv de potência e 430,2 Nm de torque. O propulsor vem acoplado a uma transmissão automática de oito marchas.

Como um legítimo 4x4 da Mitsubishi, o Pajero Sport é equipado com o moderno sistema de tração integral Super Select 4WD-II (SS4-II), que disponibiliza quatro modos de operação, incluindo a reduzida. A seleção ocorre por meio de um comando no console central.

Há ainda o exclusivo "Off-Road Mode", dispositivo que deixa o SUV ainda mais preparado para enfrentar os mais variados tipos de terreno. São quatro opções com configurações específicas para otimizar a tração conforme o tipo de piso, alterando automaticamente a potência do motor, ajustes de transmissão, sistema de freios e controles de tração e estabilidade.

Para completar, o veículo possui bloqueio do diferencial do eixo traseiro. Em condições extremas, quando as rodas ficam suspensas, como em valetas transversais ou terrenos com erosões, por exemplo, o Pajero Sport pode se valer desse mecanismo.

Além dos já citados controles de estabilidade e tração, o veículo conta com tecnologias semiautônomas de assistência à condução, que incrementam sua segurança ativa. O controle de cruzeiro adaptativo - ou piloto automático inteligente - é a principal, freando e acelerando o Pajero Sport sem a intervenção do motorista, mantendo a distância para o veículo que vai à frente.

A mitigação de colisão dianteira atua sobre os freios para evitar ou minimizar os efeitos de uma possível batida. Já o sistema de prevenção de aceleração involuntária emprega sensores dianteiros e traseiros para detectar obstáculos próximos e, em caso de aceleração brusca, reduzir a potência do motor para impedir choques na eventualidade do motorista se confundir com os pedais de acelerador/freio ou com a posição do câmbio.

O assistente de estabilidade para trailer/reboque, por sua vez, ajuda o Pajero Sport a manter a trajetória, controlando ocorrência conhecida como "serpenteamento". Por fim, 11 air bags (dois dianteiros, dois laterais, seis de cortina - inclusive para a terceira fileira de bancos - e um para o joelho do motorista) protegem os ocupantes do SUV da Mitsubishi.