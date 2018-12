Ford oferece novo Edge ST em pré-venda na internet

93

663219

2018-12-28 01:00:00

O modelo aparece na área de futuros lançamentos no site da marca. Apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo, o SUV de alto desempenho pode ser reservado em programa de pré-venda com preço de R$ 299 mil, mediante entrada de R$ 30 mil. Essas condições são válidas até 14 de janeiro de 2019, prevendo entrega do veículo a partir de fevereiro do próximo ano.

O Edge ST é o primeiro veículo no Brasil, e o primeiro SUV no mundo, a ostentar a "grife" Sport Technologies da Ford, especializada em aplicar em carros de rua atributos de performance desenvolvidas para as pistas de corrida. Além de motor, transmissão e suspensão novos, o Edge ST tem design e tecnologias de segurança e assistência ao motorista exclusivos.

Sob o capô do SUV vem propulsor V6 biturbo de 2.7 litros da família EcoBoost, que gera potência de 335 cv e torque de 534 Nm. A tração é nas quatro rodas, sob demanda. De oito marchas, a transmissão automática conta com seletor rotativo no console, comandos de troca no volante e novo modo de condução Sport, para respostas mais agressivas.

As peculiaridades no estilo do Edge ST envolvem a grade dianteira, rodas de 21 polegadas, faróis de LED e escapamento duplo. A carroceria está disponível em seis cores: azul Topázio, preto Vesúvio, cinza Moscou, vermelho Vermont, prata Dublin e branco Sibéria.

No interior do SUV, bancos e o volante ST são revestidos de couro. A soleira das portas exibe o emblema Ford Performance. Central multimídia Sync 3, piloto automático adaptativo, oito air bags, câmera dianteira de 180 graus, estacionamento automático e telas nos encostos de cabeça para os passageiros traseiros integram a ampla lista de itens de série.

O Edge ST também será o primeiro no Brasil a oferecer o Ford Copiloto 360, pacote de tecnologias de assistência ao motorista que inclui frenagem de emergência automática, sensor de ponto cego com alerta de tráfego cruzado, sistema de permanência em faixa, câmera de visão traseira e faróis altos automáticos.