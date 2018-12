Marca foca mais em consumidores com deficiências

A Volkswagen irá aumentar sua oferta de produtos para o segmento de Pessoas com Deficiência (PcD). A versão Sense, disponível exclusivamente para os modelos Polo e o Virtus, chega ao mercado no início de 2019. Completos de série, ambos terão preço sugerido de R$ 69.990,00.

O Polo Sense 200 TSI foi desenvolvido com base na versão MSI, mas adotando o motor 1.0 TSI de até 128 cv de potência. O Virtus Sense MSI, por sua vez, vem com o propulsor 1.6 MSI de até 120 cv e possui os mesmos itens de série que o hatch. Como pede o segmento PcD, ambos vêm com transmissão automática, no caso deles, de seis marchas.

A relação e equipamentos inclui direção com assistência elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricos, computador de bordo, tomada de 12V no console central, suporte para celular no painel com entrada USB para carregamento, sistema multimídia, sensores de estacionamento traseiros e controle de estabilidade e tração - que abrange as funções de bloqueio eletrônico do diferencial e de assistências de partida em rampas e em descidas.