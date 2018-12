Volkswagen lança versão de entrada do novo Jetta

A intenção da marca é ampliar o alcance do sedã entre os consumidores com uma proposta de valor mais acessível. Com isso, o Jetta 250 TSI complementa a oferta do modelo no Brasil, se posicionando abaixo das versões Comfortline 250 TSI e R-Line 250 TSI.

O conjunto mecânico é o mesmo das demais configurações, propulsor 1.4 TSI Total Flex de até 150 cv de potência e 250 Nm de torque, associado à transmissão automática de seis marchas. A Volkswagen dá ao comprador três anos garantia de fábrica, sem limite de quilometragem, e ainda as três primeiras revisões gratuitas.

Trazendo itens de série relevantes, o Jetta 250 TSI busca se tornar referência no que tange ao custo-benefício no segmento de sedãs médios. A novidade sai de fábrica com faróis e lanternas de LED, ar-condicionado com regulagem digital de temperatura para motorista e passageiro (duas zonas), sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de chuva, seis air bags (dois frontais, dois laterais e dois do tipo cortina), controle eletrônico de estabilidade, bloqueio eletrônico do diferencial, sistema start/stop e função de frenagem de manobra.

A lista de recursos prossegue com freio de estacionamento eletromecânico (com acionamento por botão), assistente de partida em rampa e novas rodas de liga-leve de 16 polegadas. O sistema de infoentrenimento com tela de oito polegadas sensível ao toque, compatível como Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink, também faz parte do pacote de equipamentos.