A lenda germânica avança na direção do futuro

No Brasil, novo modelo desembarcará no segundo semestre de 2019 PORSCHE/DIVULGAÇÃO/JC

A "alma" do design original do icônico esportivo continua evocada, mas adaptada à modernidade. A silhueta do novo Porsche 911 ganhou musculatura, como demonstram as caixas de rodas significativamente mais largas, que emolduram rodas de 20 polegadas na dianteira e de 21 polegadas na traseira.

Na frente, a carroceria ficou 45 milímetros mais larga, enquanto a traseira agora tem a mesma largura em todos os modelos. O capô com rebaixo pronunciado faz referência às primeiras gerações do 911.

Elétricas, as maçanetas vêm embutidas nas portas, deixando as laterais limpas e fluidas. Na traseira predomina o grande defletor com posicionamento variável.

Completamente renovado, o interior se caracteriza pelas linhas retas do painel, com instrumentos inseridos. A inspiração do layout remonta aos modelos 911 dos anos 1970.

A tela central do sistema de infoentretenimento passa a medir 10,9 polegadas e permite operação rápida e sem provocar distração, graças à nova arquitetura. Logo abaixo, uma barra de interruptores com cinco botões, que dão acesso a importantes funções do veículo.

Fonte do dinamismo do novo 911, o motor turboalimentado de seis cilindros em linha foi desenvolvido ainda mais e alcança potência de 450 cv nas versões S, acréscimo de 30 cv em relação ao anterior. Sua eficiência aumentou em razão de um processo de injeção aperfeiçoado e de um reposicionamento dos turbocompressores.

A transmissão de energia para as rodas fica à cargo de um novo câmbio de dupla embreagem com oito marchas. A entrega de desempenho está à altura da história do 911: aceleração de zero a 100 km/h em menos de quatro segundos e velocidade máxima acima de 300 km/h.

Os recursos de assistência à condução são atração à parte. O carro conta com uma função inédita que detecta água na estrada, prepara os sistemas de controle para essa condição e avisa o motorista.

O alerta e assistência na frenagem percebe o risco de colisões com objetos móveis e inicia uma frenagem de emergência caso necessário. O piloto automático adaptativo inclui controle automático de distância, função stop and go e um modo autônomo de assistência de emergência.

Oferecido pela primeira vez como opcional para o Porsche 911, o assistente de visão noturna, com câmera térmica de imagens, permite ampliar a visibilidade do condutor e a segurança.