BMW traz ao Brasil a segunda geração do X4

Carroceria do utilitário-esportivo alemão cresceu no comprimento, largura e distância entre-eixos BMW GROUP/DIVULGAÇÃO/JC

O modelo mantém o design atlético, a performance esportiva e agrega novas tecnologias, focadas principalmente em conectividade inteligente e assistência à condução. O xDrive30i M Sport é a opção de entrada, com preço de R$ 334.950,00, enquanto a top de linha M40i custa a partir de R$ 421.950,00.

A carroceria do X4 aumentou 81 milímetros no comprimento (totalizando 4.752 mm), 37 mm na largura (para 1.918 mm) e ainda houve um aumento de 54 mm na distância entre-eixos (para 2.864 mm). As novas medidas deixam o veículo com um porte mais robusto e marcante.

No habitáculo, materiais de acabamento de alta qualidade e montagem precisa dos componentes resultam em requinte e conforto. A arquitetura da cabine coloca o painel de instrumentos em posição mais baixa e o assento do condutor levemente elevado para propiciar uma experiência ao volante mais prazerosa e segura.

A versão xDrive30i M Sport vem com um motor 2.0 turbo de quatro cilindros, que fornece 252 cv de potência (7 cv a mais do que a geração anterior) e 350 Nm de torque máximo. A top de linha M40i usa propulsor 3.0 turbo de seis cilindros em linha, o qual rende 360 cv de potência (54 cv extras em relação ao antecessor) e 500 Nm de torque máximo. Ambas possuem transmissão automática de oito marchas e tração integral.

As tecnologias de auxílio à condução estão presentes em maior quantidade no X4 M40i. Entre as quais os sistemas assistência à direção com controle de velocidade de cruzeiro ativo, estacionamento automático e visão 360 graus da carroceria.