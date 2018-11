VW trará o Golf 'de ligar na tomada' no ano que vem

Apresentado ao público durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, o Golf GTE será lançado aqui em 2019, após passar por exigentes testes da adaptação às condições brasileiras. O modelo será primeiro o veículo híbrido da Volkswagen no País.

O conjunto motriz é formado de um motor TSI de 150 cv de potência e de um elétrico que gera 75 kW (equivalente a 102 cv) - a potência combinada do sistema fica em 204 cv. O Golf GTE possui transmissão automática DSG (de dupla embreagem) com seis marchas, desenvolvida especificamente para veículos híbridos.

O sistema de propulsão oferece cinco modos de condução. Destacamos três deles: no "EV", apenas a eletricidade movimenta o automóvel; quando a opção "híbrido" está selecionada, o carro utiliza automaticamente suas duas fontes de energia, juntas ou separadamente, conforme a necessidade; e no modo "GTE" os motores a combustão e elétrico atuam juntos para proporcionar o máximo desempenho dinâmico.

A bateria pesa 120 quilos, aproximadamente 8% dos 1.615 quilos totais do carro. A tecnologia plug-in permite que a bateria seja recarregada através de uma tomada ou estação de carga. A conexão para o cabo de energia fica escondida sob o emblema da VW, na grade dianteira do Golf GTE. Em uma tomada convencional, demora três horas e meia para uma carga completa da bateria. Caso o usuário tenha acesso a uma estação de recarga, esse tempo diminui para duas horas e meia.

A propulsão híbrida plug-in eleva bastante a eficiência do Golf. O consumo combinado do carro é de 1,6 litro de gasolina a cada 100 quilômetros percorridos (ou 62,5 km/l) e 11,4 kWh de eletricidade na mesma distância.

O Golf GTE exibe discretas particularidades de design que o diferenciam dos demais. Uma delas é a assinatura em "C" criada pelas luzes de condução diurna. Outra é a aplicação da cor azul, que caracteriza a mobilidade elétrica da Volkswagen, na barra transversal que orna a grade do radiador, entre os faróis.

A tonalidade azul aparece igualmente no interior do hatchback, nas costuras do volante revestido de couro, bordas dos tapetes, bancos e na empunhadura do câmbio. Por fim, a iluminação ambiente também é azulada.

O modelo traz ainda avançados recursos de infoentretenimento. Conta com painel de instrumentos totalmente digital e central multimídia com tela de 9,2 polegadas e controle por gestos.