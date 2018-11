Mini lança no Brasil seu primeiro modelo híbrido

Já disponível em pré-venda, o carro terá as primeiras unidades entregues aos compradores a partir do final deste mês de novembro. Além da propulsão híbrida, o Mini Cooper S E Countryman ALL4 Plug-in Hybrid chega com outras tecnologias de ponta, como sistema de navegação com informação de trânsito em tempo real, projeção de informações da condução no para-brisa (Head Up Display) e faróis 100% LED direcionais. O modelo é produzido em Born, na Holanda.

O trem de força do veículo reúne um propulsor elétrico, que traciona as rodas traseiras, e um motor a combustão, que movimenta as rodas dianteiras. Um sistema inteligente gerencia a atuação das duas fontes de energia, conforme as necessidades de condução - a autonomia estimada é de aproximadamente 500 quilômetros. Os modos de operação podem ser configurados por meio de um controle localizado na cabine.

O propulsor elétrico fornece potência de 65 kw, equivalente a 88cv, e torque instantâneo de 165 Nm. Sozinho, permite que o Countryman ALL4 Plug-in Hybrid rode por até 40 quilômetros e atinja velocidade de até 125 km/h, totalmente livre de emissões.

O motor a combustão, por sua vez, rende 136 cv de potência e 220 Nm de torque a partir de 1.250 rpm. De três cilindros e 1.5 litro, conta com dois turbos para incrementar seu rendimento. As unidades elétrica e a combustão desenvolvem uma potência combinada de 224 cv e torque de 385 Nm, suficientes para que o Countryman ALL4 Plug-in Hybrid acelere de zero a 100 km/h em 6,8 segundos.