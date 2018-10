Honda aprimora o estilo e a dirigibilidade do HR-V

Veículo mais vendido da marca no Brasil, o HR-V 2019 teve no design dianteiro as mudanças mais relevantes, ganhando grade, faróis (inclusive os de neblina), luzes diurnas de rodagem em LED e para-choque novos. As rodas de liga-leve de 17 polegadas e as lanternas traseiras (com guias de LED horizontais e acabamento escurecido na parte inferior) também são inéditas.

Na parte interna do carro, são novos os bancos dianteiros, com formato mais moderno e apoio para a região das costas e pernas. A cabine do HRV também apresenta novos materiais de acabamento, com destaque da superfície preto brilhante do console central elevado.

Na versão EXL, há um novo painel de instrumentos com três arcos iluminados e computador de bordo incorporado. O top de linha do HRV ainda contabiliza uma nova central multimídia de 7 polegadas, com operação semelhante a um tablete e navegador GPS 3D integrado.

As evoluções técnicas do veículo envolvem ajustes na suspensão e câmbio, e maior isolamento acústico. A recalibração da suspensão viabiliza um rodar mais suave em pisos irregulares, graças aos novos amortecedores com stop hidráulico - sistema que minimiza o "baque" quando o fim do curso da suspensão é alcançado.

A transmissão automática continuamente variável (CVT) ficou mais progressiva nas acelerações e nas situações de "anda e para", evitando a subida excessiva das rotações do motor. Por fim, um novo pacote acústico, incluindo isolantes em pontos estratégicos da carroceria, ajudou a aumentar a absorção de ruídos.

O HR-V 2019 é comercializado em três versões, LX, EX e EXL, todas equipadas com o propulsor 1.8 16V FlexOne de 140 cv com gasolina e 139 cv com etanol. Os preços são, respectivamente, R$ 92.500,00, R$ 98.700,00 e R$ 108.500,00.