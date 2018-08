Gol e Voyage com câmbio automático de 6 marchas

A novidade implica em outra: a utilização do motor 1.6 da família EA211, com até 120 cv de potência (o mesmo que equipa o Polo MSI e o Virtus MSI). No Gol e no Voyage 2019, esse propulsor acompanha exclusivamente os modelos com transmissão automática de seis marchas, com conversor de torque.

A Volkswagen também resolveu simplificar a oferta do hatch e do sedã - agora, há apenas uma versão de acabamento. O que muda são os trens de força: há três variantes de motor e duas de câmbio: 1.0 (84 cv) e 1.6 (104 cv) com caixa manual de cinco marchas e 1.6 MSI com câmbio automático de seis marchas.

Denominada AQ160-6F, a transmissão automática do Gol e do Voyage 2019 conta com relações de marcha e de diferencial específicas. O sistema oferece possibilidade de trocas manuais sequenciais por meio da alavanca de câmbio.

A linha 2019 dos modelos ainda sofreu retoques no design. Na parte frontal, o capô está mais elevado do que o do Gol e do Voyage anteriores, com duas linhas que se conectam aos faróis maiores. O conjunto ótico retangular causa um recorte diferenciado do capô.

O para-choque dianteiro possui entradas de ar na parte inferior e linhas geométricas, de aspecto esportivo. Os faróis de neblina têm formato trapezoidal e são envolvidos por uma moldura preta.