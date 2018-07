Volkswagen apresenta novo modelo madeireiro

O Constellation 31.390 8x4 foi projetado para aplicações mistas, fora de estrada e rodoviária. Como rodam em trechos com topografia mais acidentada e aclives acentuados, os madeireiros têm que ser do tipo rígidos, não cavalos-mecânicos, e precisam levar mais carga, o que exige eixo adicional.

Outro diferencial do veículo é o fato de não contar com redução no cubo, o que otimiza sua operação nas rodovias, reduzindo o consumo de combustível e conferindo o melhor custo operacional em uso misto com predominância rodoviária.

Os eixos traseiros adotam uma tecnologia de bloqueio de diferencial automático. Tal recurso complementa o bloqueio longitudinal (entre os eixos traseiros), permitindo ao caminhão trafegar pelos mais acidentados tipos de terreno, evitando atolamento em caso de lama em excesso.