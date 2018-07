BMW Série 8 Coupé é impressionante em todos os aspectos

O Novo BMW Série 8 Coupé esbanja beleza, performance, sofisticação e luxo. Esportivo será lançado em duas versões: uma com motor V8 a gasolina, outra com um propulsor seis cilindros a diesel, ambos turbinados

O modelo honra e eleva a tradição de carros esportivos extraordinários da marca bávara. O BMW Série 8 Coupé se insere no segmento de alto luxo com visual arrebatador, desempenho vigoroso, requinte e tecnologias avançadas. Tudo para proporcionar uma experiência dinâmica e emocionante ao volante.

Carroceria, conjunto mecânico e suspensão "dialogam" de forma consistente para assegurar agilidade e precisão extremas - atendendo ao que se espera de um automóvel esportivo de primeira classe. Durante o processo de desenvolvimento do novo Série 8, motores potentes foram combinados com o sistema de tração integral inteligente BMW xDrive.

A presença imponente do automóvel começa por suas dimensões externas superlativas: comprimento 4.843 milímetros, 1.902 mm de largura, 1.341 mm de altura e distância entre-eixos de 2.822 mm. O porta-malas tem capacidade para 420 litros.

O design do novo BMW Série 8 Coupé "pede" muitos adjetivos. A silhueta de apelo esportivo é moderna e sensual. Linhas fortes e elegantemente fluidas convivem em harmonia.

A carroceria baixa, o capô alongado, as janelas afuniladas, as linhas de ombro ressaltadas, os contornos do teto distintos em "bolha-dupla", e a janela traseira que se prolonga convergem para um visual arrojado e cativante. Resultado de uma nova linguagem de estilo da BMW, focada em modernidade e emoção.

A versão top de linha do Série 8 é a M850i xDrive Coupé, que vem com propulsor V8 turbo de 4.4 litros a gasolina, o qual fornece 530 cv de potência entre 5.500 e 6.000 rpm e torque máximo de 750 Nm de 1.800 a 4.600 giros. Nessa configuração, a aceleração de zero a 100 km/h ocorre em breves 3,7 segundos, mas a velocidade máxima fica limitada em 250 km/h.

Essa configuração do modelo será lançada mundialmente em novembro, junto com o BMW 840d xDrive Coupé. Nessa variante, o motor é um turbodiesel de 3.0 litros e seis cilindros em linha, que rende 320 cv de potência. Ambas as motorizações são acopladas a uma versão aprimorada da transmissão esportiva Steptronic, de oito marchas.