Ford reposiciona preços dalinha Focus

Vendas do carro, em especial do modelo sedã, estão abaixo das expectativas da marca FORD/DIVULGAÇÃO/JC

A marca pretende reforçar a competitividade do automóvel médio, tanto no modelo Hatch quanto no Fastback (sedã). A maior redução de valores coube ao Focus Fastback, que ficou R$ 2,5 mil mais barato nas versões SE Plus, Titanium e Titanium Plus.

No total, a linha é formada por 12 versões, sendo sete do modelo Hatch, com os motores 1.6 Sigma Flex e 2.0 Direct Flex; e cinco do Fastback, equipado exclusivamente com motor 2.0, que vem associado à transmissão sequencial de seis marchas.

"Com esse realinhamento, aumentamos a competitividade para oferecer os equipamentos que os consumidores mais valorizam por um preço atraente", comenta Adriana Carradori, gerente de produto da Ford.