Q8 estreia na Europa em agosto repleto de atrativos

A proposta do veículo é combinar a elegância de um cupê de quatro portas de luxo com a versatilidade de um Utilitário-Esportivo (SUV) de grande porte. Fabricado na Eslováquia, o Q8 mede 4.986 milímetros de comprimento, 1.995 mm de largura e 1.705 mm de altura.

Com distância entre-eixos de quase três metros, o SUV oferece amplo espaço interno para cinco ocupantes. O porta-malas acomoda 605 litros e pode ter a capacidade aumentada para até 1.755 litros com os assentos traseiros rebatidos.

A tampa traseira é elétrica, e há a opção de abertura/fechamento por movimento do pé sob o para-choque traseiro. Outro opcional é a cobertura elétrica do compartimento, que se retrai e se estende automaticamente nos trilhos quando se abre ou fecha a tampa traseira.

O Q8 reedita a linguagem de design progressiva que a Audi apresentou no novo A8. Contornos atléticos e superfícies fortes garantem imponência.

Na dianteira "parruda", a grade com design octogonal possui seis aletas cromadas verticais. Graças às portas sem molduras, a linha do teto, tipo cupê, se prolonga visualmente pela carroceria, terminando no longo spoiler de teto. Proporções compactas aliadas a um teto muito baixo e uma janela plana formam a traseira.

Dentro do Audi Q8, o display superior MMI sensível ao toque é o elemento estético central. Devido ao painel preto, sua presença quase desvanece em uma superfície escura quando desligado. O quadro de instrumentos fino e a horizontalidade dos elementos realçam a impressão de largura da cabine do veículo.

Os compradores poderão escolher diversas cores e configurações para o interior do Q8. Só de bancos de couro há três variações, e todas as configurações incluem detalhes de madeira ou alumínio.

A aptidão off road do Q8 fica a cargo da tração quattro. Um diferencial central estritamente mecânico transfere as forças do eixo dianteiro e traseiro em uma proporção 40/60 como padrão. Quando necessário, destina a maior parte da força ao eixo com melhor tração.

As suspensões de cinco braços na dianteira e na traseira são construídas de alumínio em sua maior parte. A suspensão pneumática adaptativa com amortecimento controlado surge como recurso opcional, com ajustes conforto ou esportivo.

Outro opcional dinâmico do SUV é o esterçamento de todas as rodas. Em baixa velocidade, as rodas traseiras angulam em até cinco graus na direção oposta às dianteiras, reduzindo o diâmetro de giro em um metro e aumentando a agilidade do veículo. Em alta velocidade, as rodas traseiras viram na mesma direção das dianteiras, ampliando a estabilidade.

O conjunto motriz do Q8 adota a nova tecnologia híbrida leve da Audi. Esse conceito integra uma bateria de íons de lítio e um Alternador de Correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 48 volts.

A bateria recarregável se localiza embaixo do piso do porta-malas e armazena 10 Ah de capacidade elétrica. O SUV consegue se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor rapidamente.

Nos mercados europeus, o modelo será inicialmente lançado com transmissão Tiptronic de oito marchas e motorização 3.0 TDI, a qual desenvolve 286 cv de potência e torque de 600 Nm, permitindo aceleração de zero a 100 km/h em 6,3 segundos, e velocidade máxima de 245 km/h.

Para tornar a condução mais segura e cômoda, o Audi Q8 traz diversas ajudas eletrônicas. Destaque para o assistente de cruzeiro adaptativo, que controla aceleração, frenagem e a manutenção de faixa de rolagem, velocidade e de distância para outros veículos.

Levando em consideração o porte do SUV, a Audi também instalou recursos para evitar pequenos acidentes. Um deles protege contra danos nas rodas durante o estacionamento, exibindo ao motorista imagens de câmeras; outro usa um scanner a laser para facilitar a movimentação do Q8 em áreas pequenas, com paredes ou outros obstáculos próximos.