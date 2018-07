Volks apresenta linha 2019 de diferentes modelos

O up! ganhou luz de condução diurna de série em todas as versões FCA/DIVULGAÇÃO/JC

Novo Polo, Virtus, up! e SpaceFox chegam às concessionárias com novos recursos.

Polo 1.0 MPI e 1.6 MSI, e Virtus 1.6 MSI passam a disponibilizar como opcionais o sensor de estacionamento traseiro e retrovisores externos com ajuste elétrico e função "tilt down", que mira o espelho para o meio-fio. Além disso, as versões MSI recebem de série o volante do tipo multifuncional.

O up! incorpora luz de condução diurna em todas as versões. Além desse item, cross up! e up! Pepper ganham, de série, controlador automático de velocidade.

O SpaceFox, por sua vez, recebe o pacote "connect", que contempla rodas de liga-leve de 15 polegadas, sistema de infoentretenimento Composition Touch com tela de 6,5 polegadas, volante multifuncional, faróis e lanterna de neblina, grade dianteira em preto brilhante, entre outros.