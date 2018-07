Fiat lança séries especiais do subcompacto Mobi

Baseado na versão Drive 1.0, o Mobi VeloCITY vem com itens originais Mopar, marca de peças e acessórios da Fiat Chrysler Automobiles. Os equipamentos acrescentam tecnologia ao carro e o deixam com visual mais moderno.

A série especial possui exclusiva pintura bicolor: as opções branco Alaska ou vermelho Alpine combinam com o teto e os retrovisores externos em preto brilhante. O acabamento escuro ainda aparece no revestimento interno e nas rodas de liga-leve de 14 polegadas.

O Mobi VeloCITY ganha retrovisor interno com câmera de ré, predisposição para som, sensores de estacionamento traseiro e faróis de neblina. O modelo ainda lista, de série, faróis com máscara negra, sinalização de frenagem de emergência, quadro de instrumentos com Iluminação LED, display digital de 3,5 polegadas, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, entre outros.

O custo-benefício é uma vantagem da série especial. Segundo a Fiat, o valor dos conteúdos, se fossem comprados como acessórios, seria de aproximadamente R$ 5 mil. No pacote do VeloCITY, a soma cai para cerca de R$ 2.500,00. O preço do veículo parte de R$ 44.990,00.

A outra série especial do Mobi, a Way Extreme, reforça os atrativos da versão Way e entrega uma caracterização exclusiva. A novidade chega com retrovisor interno com câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.

O pacote Extreme, que custa R$ 2.800,00, contempla ainda revestimento interno escurecido; rádio com Bluetooth e entradas USB, auxiliar e SD Card; faróis de neblina e rodas de 14 polegadas com pintura exclusiva, além de limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro. Assim, o preço final do Moby Way Extreme fica em R$ 42.790,00.