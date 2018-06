Versão Activ estreia novo design do Chevrolet Spin

Modelo chega em duas configurações, uma delas com sete lugares GENERAL MOTORS/DIVULGAÇÃO/JC

A reestilização da carroceria coloca o Spin Activ em sintonia com a nova família de crossovers da Chevrolet pelo mundo, além de deixá-lo mais "encorpado". Na parte frontal, o capô foi inclinado, e os faróis, mais afilados, contam com máscara negra e luz de condução diurna em LED. O para-choque também exibe nova forma.

De lado, há novos elementos estéticos e funcionais nas portas, soleira, para-lamas, além de rodas de 16 polegadas com acabamento exclusivo. A traseira foi completamente remodelada: o veículo agora traz um aerofólio esculpido na parte superior da tampa, que ganhou janela com contornos mais envolventes, nicho central para a fixação da placa e lanternas mais alongadas e bipartidas.

O estepe, antes fixado na parte externa da tampa, foi deslocado para o assoalho, sob o porta-malas, melhorando o acesso ao compartimento de bagagens e a visibilidade traseira. No teto, um rack exclusivo em forma de "U" pode receber barras transversais para o transporte de pranchas ou bicicletas, por exemplo.

Dentro do Spin Activ, muitas novidades. O monovolume adotou uma segunda fileira de bancos corrediços. Montados sobre trilhos, eles se movimentam 50 milímetros para frente ou 60 mm para trás.

Para maior segurança, a Chevrolet acrescentou pontos de ancoragem para cadeirinhas infantil do tipo Isofix, além do quinto apoio de cabeça e cinto de segurança de três pontos no assento central na segunda fileira.

Quem tiver família grande poderá optar pela versão Activ7, com terceira fileira de bancos, que eleva o número possível de ocupantes para sete. Os dois assentos extras são rebatíveis, liberando espaço para bagagens quando necessário.

No acabamento interno, foram aplicados materiais mais nobres e soluções tecnológicas de veículos de categoria superior. Painéis e consoles passam a combinar diferentes texturas, com objetivo de melhorar a sensação tátil.

Com maior quantidade de mostradores e novo computador de bordo, o quadro de instrumentos se assemelha ao do Chevrolet Tracker. Saídas do ar-condicionado, porta-luvas, moldura da central multimídia e comandos como o dos vidros, travas e retrovisores elétricos foram atualizados pensando também na ergonomia.

Os aprimoramentos abrangem ainda a mecânica do Spin Activ, focando em conforto e performance superiores. A suspensão foi alterada para proporcionar uma condução mais suave, com absorção otimizada de impactos.

Recalibrada, a transmissão automática de seis marchas funciona de forma mais suave e linear, aproveitando melhor os até 111 cavalos de potência e 173,5 Nm de torque do motor Flex 1.8 ECO. Prova disso é que houve diminuição de aproximadamente 1 segundo nos tempos de arrancada e retomada de velocidade do veículo.