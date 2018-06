Volkswagen burila o Golf e sua configuração perua

Produzido em São José dos Pinhais (PR), o hatch-back possui três versões: Comfortline, Highline e GTI. A de entrada agora vem com transmissão automática de seis marchas (antes era manual), associada ao motor 200 TSI Total Flex, que passa a desenvolver até 128 cv (acréscimo de 3 cv, obtido por meio de nova calibração do motor). Mais força também para o Golf GTI, no qual a potência do propulsor 350 TSI sobe para 230 cv (10 cv a mais, também graças à recalibração).

Fabricado na planta de Puebla, no México, o Golf Variant, por sua vez, é comercializado nas versões Comfortline e Highline, ambas equipadas com o motor 250 TSI Total Flex de 150 cv, combinado à transmissão automática de seis marchas. Todos os modelos ganharam mais itens de série, e a Volkswagen fez uma simplificação na estrutura de oferta dos produtos, com redução dos pacotes opcionais, sem perda de conteúdo.

Entre os recursos disponíveis de série para qualquer Golf e Golf Variant da linha 2018 estão luzes de uso diurno de LED, sistema de infoentretenimento Composition Media com tela sensível ao toque de oito polegadas e App-Connect (a versão GTI usa o sistema Discover Media), câmera traseira para auxílio ao estacionamento e lanternas traseiras de LED, entre outros.

A reestilização compreendeu para-choques, faróis e rodas redesenhados. Na dianteira dos carros, a ligação da grade do radiador com os faróis ostenta uma nova faixa cromada (no GTI, essa faixa é dupla, cromada e vermelha). No interior, destaque para o Golf GTI, que incorporou, de série, o Active Info Display, quadro de instrumentos totalmente digital e programável, com tela colorida de 12,3 polegadas.

Na versão Comfortline, Golf e Golf Variant passam a vir com volante multifuncional revestido de couro e com aletas para trocas de marcha; sensores de chuva e crepuscular; retrovisor interno eletrocrômico; controlador automático de velocidade; e câmera traseira para estacionamento. Golf e Golf Variant Highline somam a essa lista abertura/travamento das portas e partida do motor sem uso da chave, ar-condicionado eletrônico de duas zonas, start-stop (desligamento do propulsor em paradas) e bancos revestidos de couro.