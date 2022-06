Weber protocola parecer favorável a PL que estabelece classificação de fumo na propriedade rural

O deputado Elton Weber (PSB) protocolou na Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa, seu parecer favorável ao Projeto de Lei nº 204/2015, de autoria do deputado Zé Nunes (PT), que muda o local de classificação do tabaco das indústrias para a propriedade dos agricultores familiares gaúchos.

O parlamentar destaca que modificação tem como objetivos estabelecer uma relação mais justa para o fumicultor na operação de compra e venda e acabar com custos adicionais para o agricultor, como o transporte do tabaco até as empresas e o retorno da matéria-prima à propriedade quando não há acordo sobre a remuneração, estabelecida pela fumageira somente no ato da análise. “A descentralização, com a análise na casa do agricultor, facilita o acompanhamento e proporciona transparência na classificação, sendo uma pratica que a indústria utiliza quando a produção é menor que a demanda do mercado e que o projeto busca regrar para que ocorra permanentemente, seja qual for a quantidade ofertada”.

O parecer foi construído após reuniões em que as entidades representativas de fumicultores, indústrias e assistência técnica apresentaram seus posicionamentos. A votação do parecer depende agora da sua colocação em pauta pelo deputado Adolfo Brito, presidente da Comissão de Agricultura.

No Rio Grande do Sul a produção de tabaco é realizada por aproximadamente 71 mil famílias que têm nesta produção a sua principal fonte de renda, produzindo mais de 283 mil toneladas de tabaco dos tipos Comum, Virgínia e Burley, segundo dados da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) referentes a safra 2020/2021.