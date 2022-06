Expointer contará com nova forma de licitação

Um evento de grandes proporções, que só em 2019 contou com mais de 400 mil visitantes, a Expointer sempre exigiu uma grande força tarefa para a sua organização. Diversos órgãos do Governo do Estado são mobilizados para a realização de aproximadamente 40 processos licitatórios, que envolvem desde montagem de estruturas, serviços terceirizados, bilheteria, até a distribuição de bebidas dentro do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil (PEEAB).

Neste ano, a 45ª Expointer, que ocorrerá de 27 de agosto a 4 de setembro, terá uma mudança no sistema de licitação, com o agrupamento destes serviços em eixos temáticos. “A Central de Licitações (Celic), junto com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) nos trouxe essa proposta, um modelo empregado com sucesso na organização da South Summit. É um modelo que concentra um conjunto de serviços em eixos temáticos, otimizando o tempo de tramitação e proporcionando economia de recursos”, explica a subsecretária do Parque, Elizabeth Cirne-Lima.

As licitações para a Expointer deste ano estão divididas em três eixos. O eixo estrutural congrega serviços terceirizados, montagem elétrica, material estrutural, entre outros, inerentes à organização de eventos. O eixo de sustentabilidade cuidará dos serviços ambientais, limpeza dos pavilhões, recolhimento de entulho e dejetos de animais, gerenciamento de resíduos, serviços que contam com legislação ambiental específica. E no eixo de receitas, estão agrupadas quatro licitações: bilheteria e estacionamento, voos panorâmicos, distribuição de bebidas e o parque de diversões.

“Com isso, conseguimos reduzir de 38 processos licitatórios para apenas seis”, pontua o diretor administrativo do PEEAB, Sandro Schlindwein, ressaltando que os termos de referência das licitações já estão prontos. “Estamos na etapa da elaboração de edital dos pregões. Em 15 dias devemos ter a liberação desses editais”, conta. Os pregões estão previstos para ocorrer no começo de julho.

“Dos seis processos, temos cinco com tramitação 100% dentro do prazo combinado. Apesar de ser um momento de quebra de paradigmas, de mudança de cultura, conseguimos superar esse desafio. Nossa meta é estar com todos os serviços da feira contratados no início de agosto”, finaliza Elizabeth.