Lavouras de inverno devem ter aumento de área no RS

Há indicação de crescimento de área de cultivo de trigo no Estado para a safra 2022, mas com proporções distintas nas diferentes regiões produtoras, de acordo com o Informativo Conjuntural da Emater, divulgado nesta quinta-feira (2). Os números da projeção inicial da safra estão sendo coletados em todos os municípios produtores e serão apresentados no dia 7 pela Emater. A semeadura teve aumento lento no período de 22 a 29 de maio, condicionada pelas condições do tempo desfavoráveis, especialmente pelo excesso de umidade nos solos. As lavouras em semeadura localizam-se principalmente na região Oeste do Estado, já indicadas pelo Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc). Também háo indicativo de aumento de área de cultivo de canola para a safra 2022 em relação a 2021. Parte dos produtores na atividade relatam que o aumento se deve ao menor custo de implantação da lavoura, comparativamente ao trigo, gerando possibilidade de maior rentabilidade em cultura de menor risco de perdas por fatores climáticos. Também favoreceu a escolha pela garantia de venda futura, firmada com empresas especializadas do setor. A aveia branca tambémestá com expectativa de aumento de área de cultivo para este ano se comparado a 2021. Na regional da Emater de Ijuí, houve pequeno avanço na semeadura, aproximando-se de 50% da área projetada. As lavouras apresentam emergência uniforme, mas desenvolvimento inicial lento devido à baixa insolação e luminosidade. Diferente das demais culturas de inverno,a cevada não apresenta indícios de aumento de área para a safra 2022. Na região administrativa da Emater de Ijuí, houve início da semeadura em municípios com tradição do cultivo, mas com perspectiva de redução da área a ser cultivada em relação à safra 2021.

Lavouras de verão estão quase todas colhidas

A colheita de soja teve prosseguimento entre os dias 22 e 25 de maio, proporcionada pelo tempo seco e dias ensolarados. A operação foi interrompida a partir do dia 26 em função da ocorrência de chuvas, que se estenderam até 29. Esse fator e a existência de algumas lavouras ainda em maturação, semeadas ou ressemeadas tardiamente, após o período de estiagem, condicionaram a não finalização da colheita no período. O índice colhido evoluiu de 95% para 97% da área implantada no Estado, sendo que os 3% restante estão em fase de maturação.



Em algumas regiões como Alto Uruguai, Planalto, Serra e Fronteira Oeste, os cultivos foram totalmente colhidos. Nas regiões Noroeste, onde houve maior replante tardio, e Sudeste, que costumeiramente utiliza cultivares de ciclo mais longo, a operação deverá ser finalizada nos próximos dias.



A colheita do milho foi retomada até o dia 25, quando as condições de tempo seco e ensolarado foram favoráveis à diminuição de umidade nos solos e grãos. O índice colhido evoluiu pouco e alcançou 92% da área cultivada no Estado, outros 8% estão em maturação. Nas regiões do Planalto e Alto Uruguai, a operação foi finalizada. Ainda há maior número de lavouras a serem colhidas nas regiões Centro e Sul do Estado, onde a operação é feita de forma escalonada e na região Oeste e Noroeste, onde houve replantio ou plantios em safrinha, após o período de estiagem.



No arroz, a colheita foi realizada entre os dias 22 e 25, favorecida pelas condições de tempo seco e ensolarado, encerrando tecnicamente a operação no Estado. Apenas na Metade Sul, algumas lavouras remanescem, mas sem relevância estatística, sendo considerada tecnicamente concluída a safra. A produtividade estimada permanece em 7,8 t/ha, o que representa uma redução pouco superior a 5% da projeção inicial estimada.







