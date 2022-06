SOS Estiagem terá R$ 65,1 milhões para famílias atingidas pela falta de chuvas no RS

O governo do Rio Grande do Sul anunciou na manhã desta quarta-feira (1/06) o SOS Estiagem, na segunda etapa do programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. Serão R$ 65,1 milhões, distribuídos em R$ 14,3 milhões para povos indígenas e comunidades quilombolas residentes em áreas rurais, e R$ 50,8 milhões para agricultores familiares. O setor agropecuário amarga perdas nas lavouras desde o ano passado em função da seca.

Segundo o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), os recursos serão dados a famílias de 416 municípios que estavam em situação de emergência até 31 de março deste ano. Cada família receberá R$ 1 mil.

Para receber o auxílio, as famílias de povos indígenas e quilombolas devem ter inscrição no CAD Único até 29 de março deste ano. A expectativa é que o desembolso ocorra no terceiro trimestre, por ordem de pagamento bancário.

No caso dos agricultores familiares, é preciso ter a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa em 1º de fevereiro e renda renda bruta anual de até R$ 100 mil comprovada. O pagamento deve ocorrer no quarto trimestre deste ano via conta corrente do Banrisul ou PIX. O governador ressaltou que as famílias que já recebem pelo CAD Único não poderão obter esses recursos do SOS Estiagem.

Na primeira fase do Avançar na Agropecuária, anunciada em dezembro de 2021, foram R$ 275,9 milhões, distribuídos em R$ 201,4 milhões para a irrigação, R$ 35,3 milhões para o fortalecimento da agricultura familiar e R$ 39,2 milhões para o escoamento da produção.

Durante a apresentação do SOS Estiagem, foi anunciado também o Bolsa Estudante Rural. O benefício, no valor de R$ 2 mil, busca evitar a saída dos jovens do campo, segundo explicou o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Lopes Velho.