Regras para agrotóxicos hormonais têm nova data

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) publicou no Diário Oficial do Estado de ontem a Instrução Normativa 7, de 2022, que prorroga o prazo contido nas Instruções Normativas 41 e 42, de 2021, envolvendo o uso de agrotóxicos hormonais no Rio Grande do Sul. Com a prorrogação, em vez de 1º de junho, o prazo para que as normas sejam aplicadas a todos os municípios do Estado passa a ser dia 31 de agosto deste ano.