Persistência do La Niña não deve impactar safra de inverno

O fenômeno natural La Niña, que provou a estiagem que devastou a safra gaúcha de verão, resultando em perdas bilionárias para as lavouras do Rio Grande do Sul, está durando mais do que o esperado. Apesar de alertar agricultores e meteorologistas ao redor do Estado, o resfriamento das águas do oceano Pacífico não deve trazer grandes problemas para o desenvolvimento dos cereais de inverno.

A expectativa da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) ainda é de um clima favorável para as plantações de trigo, aveia, canola e cevada. A secretaria trabalha com a hipótese de um inverno dentro da normalidade, com ingresso regular de frentes frias, que é o principal mecanismo da chuva nessa época do ano. "Com o inverno sendo normal, a safra de inverno vai se desenvolver naturalmente, com uma condição favorável para a produção”, avalia o meteorologista da pasta, Flavio Varone.

Ele confirma que diversos prognósticos indicam a manutenção do La Niña, mas acredita que a safra de inverno não será prejudicada pelo fenômeno. “Para o inverno, não traz diferença nenhuma, não vai ter grande influência. No final da safra, próximo à primavera, pode trazer algum problema em relação à falta de chuva, algum prejuízo se alguém plantar mais tarde. Mas isso ainda tem que se confirmar. Não vejo grandes problemas.

Ainda assim, mesmo que com um La Niña de intensidade reduzida nesta época do ano, a persistência traz preocupação. Após cinco trimestres, o oceano Pacífico continua apresentando uma anomalia negativa na temperatura de sua superfície, segundo aponta estudo do Instituto Internacional de Pesquisa de Clima e Sociedade (IRI) da Universidade de Columbia.

“Essa anomalia negativa sempre é um indicativo de La Niña. O estudo mostra que tem uma probabilidade relativamente alta: 80% em junho, 60% em julho e depois reduz um pouco, mas perdura até janeiro. Podemos interpretar que no trimestre junho-julho-agosto a probabilidade é alta da La Niña perdurar e consequentemente seus reflexos no regime hídrico do Rio Grande do Sul”, explica a engenheira agrônoma e CEO da Agrymet, Bárbara Sentelhas.

Ela confirma que existe a possibilidade de o La Niña perdurar até janeiro, mas lembra que ainda é cedo para se traçar prognósticos além de setembro e que, quanto mais distante são as previsões, menor a probabilidade de acerto.

Com a alta probabilidade de persistência do fenômeno no terceiro trimestre de 2022, o volume de chuvas deve ficar um pouco abaixo da média histórica no Rio Grande do Sul em cerca de 10 a 50 milímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Há quatro safras, o Rio Grande do Sul aumenta em produção e em áreas cultivadas no inverno. Entre 2017 e 2021, o Estado registrou avanço de cultivo de 1,05 milhão de hectares para 1,59 milhão de hectares - crescimento superior a 51% - e triplicou a produção de grãos, saltando de 1,7 milhão de toneladas para 4,4 milhões de toneladas - alta de 154%.

O aumento é puxado pelo trigo, que em apenas entre 2020 e 2021 cresceu em quase 62% na produção, 30,7% na produtividade e 23,5% na área plantada. A expectativa é grande para a safra deste ano, com o cereal muito valorizado no mercado internacional, principalmente após o desencadeamento da guerra na Ucrânia, uma das maiores fornecedoras globais do produto.