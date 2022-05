Indefinição sobre Plano Safra preocupa

A indefinição do governo federa sobre o novo Plano Safra gera preocupação de entidades como a Fetag-RS e de integrantes da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Em audiência realizada nesta quinta-feira (26) com a presença do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Soria Bastos Filho, e do diretor de Política de Financiamento ao Setor Agropecuário da pasta, Wilson Vaz de Araújo, o vice-presidente da Fetag-RS, Eugênio Zanetti, e o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, deputado Heitor Schuch (PSB/RS) manifestaram preocupação com os rumos do crédito agrícola para 2022 e 2023.

A falta de recursos para o atual ciclo que se encerra no dia 30 e a situação de agricultores atingidos pela seca, cujo vencimento das operações de crédito após 31 de julho não estão amparadas pelos 35,2% de desconto concedido pelo governo, também causam temor.

Faltando praticamente um mês para o início do plantio no Rio Grande do Sul, não há sequer uma previsão sobre o volume de recursos que serão colocados para o ciclo 2022/2023. O deputado estadual Elton Weber destaca a necessidade de R$ 22 bilhões para subvenção de juros. Weber acredita que a demora no estabelecimento dos recursos irá afetar o próximo ciclo agrícola, especialmente após a seca enfrentada no Estado e alta de custos diversos. E reclama recursos para o Plano Safra 2021/2022.

Para ele, o cenário é desalentador. “Não há perspectiva sobre a ampliação do rebate, sobre liberação de dinheiro para a safra atual e não tivemos nenhuma resposta clara, prática sobre o novo Plano Safra. Nem sobre o volume de recursos nem sobre a taxa de juros. Portanto, fica uma grande preocupação, e provavelmente voltaremos a Brasília. Precisamos nos mobilizar”.

Conforme o presente da Frente, deputado Heitor Schuch, nem a sanção do projeto de lei (PLN01), que abriu crédito suplementar de R$ 868 milhões para o setor foi suficiente para a retomada das contratações. "Não se sabe onde está esse dinheiro, se com o Tesouro ou bloqueado O fato é que somente o Banco do Brasil está fazendo empréstimo de custeio, e mesmo assim, poucos. Os demais bancos alegam não ter recurso. Sem falar nos financiamentos para investimento, que estão parados desde o final do ano passado", questionou Schuch. "São esses os relatos que tenho recebido dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e produtores desesperados de todas as regiões.”