Estiagem impactou citricultura no RS

A situação atual e as perspectivas para a safra de citros de 2022 foram abordadas pela reunião da Câmara Setorial da Citricultura, promovida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) nesta quarta-feira (25), em formato virtual.

Com relatos de produtores das regiões Fronteira Oeste, Alto Uruguai e Serra, se verificou que a estiagem do verão teve um impacto no tamanho das frutas, que estão com um calibre menor. Porém, a quantidade de frutas deverá ser equivalente ou ligeiramente superior ao da safra passada. No Alto Uruguai, a estiagem parece ter afetado mais as variedades precoces. Já na região da Serra, os produtores estão percebendo quebra de safra na produção das variedades umbigo tardias.

As indústrias de suco devem começar, em breve, processamentos de teste, para avaliar como será a safra desse ano. “O que nos anima como indústria foi a uniformidade, uma florada só. Ano passado houve desuniformidade e não dá pra fazer suco de qualidade assim. Esse processamento pequeno será para avaliar o que a fruta nos oferece, para começar a entender o rendimento, qualidade e comportamento dessa safra”, detalhou Rogério Ciprandi, da empresa Tecnovin do Brasil.

Capacitação para emissão de CFO

De acordo com o assistente técnico regional da Emater/RS-Ascar, Luiz Ângelo Poletto, na região Alto Uruguai há também uma mobilização para remessa de produção para fora do Estado. “O problema é que esbarramos na escassez de técnicos que possam emitir o Certificado Fitossanitário de Origem (CFO). Temos poucos na Emater”, alertou.

A chefe da Divisão da Defesa Vegetal da Seapdr, Rita Antochevis, informou que a Secretaria costuma ofertar o curso para emissão de CFO no segundo semestre de cada ano, e que em 2022 o treinamento deve ocorrer em agosto ou setembro. Conforme Rita, já há uma lista de espera de 30 pessoas interessadas. A Emater deverá encaminhar à Seapdr um levantamento de interessados que sejam adicionados a essa lista.

Preço mínimo e NR 31

Em portaria publicada, em março, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o preço mínimo da laranja in natura, calculado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), ficará em R$ 0,59 por quilo a partir de julho.

Como encaminhamento da Câmara Setorial, a Secretaria fará pedido ao Ministério para que haja previsão de recursos para leilão de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) no Rio Grande do Sul. As associações de produtores vão encaminhar um ofício à secretaria informando o total de toneladas, ou caixas, que devem participar do leilão.

Outro encaminhamento dado foi em relação ao início da aplicação do item 31.7.4 da Norma Regulamentadora (NR 31), que torna obrigatório o uso de tratores com cabine para utilização de turbo atomizador, com exceção em parreirais. A obrigatoriedade deve entrar em vigor em 5 de julho. A Câmara Setorial deverá elaborar um documento reivindicando que os tratores já saiam de fábrica com a cabine apropriada para esta função. Além disso, haverá uma solicitação interna, para a Secretaria, a fim de que haja aumento de recursos para ampliar a oferta de cursos de aplicadores de herbicidas hormonais pela Emater.

Divulgação de eventos

Três eventos ligados ao início da safra de citros foram divulgados na reunião. O XVIII Seminário de Abertura da Safra da Citricultura 2022, em Liberato Salzano, ocorre nesta sexta-feira (27/05). No dia 4 de junho, haverá a 11ª Abertura Festiva da Safra da Bergamota 2022, em São Sebastião do Caí. E ao final de junho, nos dias 29 e 20, Veranópolis sediará o 23º Ciclo de Palestras sobre Citricultura, evento promovido pela Seapdr, Emater/RS-Ascar, UFRGS e Prefeitura de Veranópolis.

Participaram da reunião as seguintes entidades: Ceasa/RS, Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Cecafes/Unicafes), Citrusul, Conab/RS, Cooperativa Mista de Produção Agroindustrial Familiar de Alpestre, Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares de Liberato Salzano e Região (CoopSalzano), Emater/RS-Ascar, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Isau - Indústria de Sucos Alto Uruguai, Mapa, Sebrae/RS, Tecnovin do Brasil, Universidade Caxias do Sul, UFRGS, Viveiros Weber e o secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Veranópolis, Fernando Fracaro.