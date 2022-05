Produtores de Carlos Barbosa vencem concurso leiteiro da Fenasul Expoleite 2022

Foi com o tradicional banho de leite que os produtores de gado leiteiro da raça holandesa festejaram mais uma edição da Fenasul Expoleite. Os agraciados com a mistura de leite de descarte, que é impróprio para o consumo humano, e água, foram os vencedores do concurso realizado pela Associação dos Criadores de Gado Holandês (Gadolando) durante o evento. As duas granjas são da cidade de Carlos Barbosa (RS).

A vaca adulta premiada como de maior produtividade foi a C.Santa Clara Granja do Nini 31167 Penelp Ai, da Granja do Nini, com um total de 77,60 quilos de leite após as cinco ordenhas que compõem o concurso. O expositor, Valdir Zaro representa a terceira geração de produtores de gado leiteiro da família. O filho mais velho, Felipe, conta que o bisavô, Ricieri Baldasso foi quem iniciou o negócio, e que teve prosseguimento com o avô, Lino Olindo Zaro. “É o trabalho de toda uma vida e já estamos preparando os filhos para dar seguimento”, contou o rapaz, segurando orgulhoso a vaca premiada.

Já na categoria vaca jovem, a premiada foi Granja Cichelero 575 Rosebud, criada e exposta por Evandro José Cichelero. Sócio-proprietário da Granja Cichelero, Daniel Cichelero ressaltou que o trabalho de muitos anos no aprimoramento genético do rebanho bem como na atenção à alimentação resulta em alta produtividade. O animal totalizou 67,67 quilos, após as cinco ordenhas que compõem a média para o concurso.

Segundo o vice-presidente Técnico da Gadolando, José Ernesto Ferreira, o evento marca a retomada do período em que a feira esteve ausente. “Retomamos com toda a força e com muita união entre as partes que fizeram o espetáculo. Os produtores estão satisfeitos e mostramos resultados genéticos e qualidade que também surpreendem”, destacou.