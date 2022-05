Pastagens anuais de inverno estão com bom desenvolvimento

Na maior parte das regiões gaúchas, as pastagens anuais de inverno já foram implantadas e estão com bom desenvolvimento, mesmo com a ocorrência de dias com baixa insolação. De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater, divulgado nesta quinta-feira (19), as adubações em cobertura estão sendo utilizadas com muito critério a fim de evitar perdas, principalmente devido à elevação dos preços dos insumos.

Apesar da menor qualidade nutricional, as pastagens nativas ainda apresentam capacidade de suporte ao pastejo dos animais, em especial nas propriedades que reduziram a lotação ou que diferiram potreiros para permitir o acúmulo de forragem para o final do outono.

Na regional da Emater de Bagé, em municípios onde os produtores fizeram o plantio tardio das lavouras de soja, as áreas foram recentemente liberadas para dar início ao plantio de pastagens de inverno. Na regional de Caxias do Sul, nos dias em que o solo ficou encharcado, muitos produtores optaram por cortar e oferecer o pasto diretamente nos cochos para evitar a compactação pelo pisoteio e o arrancamento das forragens.

Nos municípios da regional de Passo Fundo, as áreas de pastagens perenes de verão e os campos nativos têm sido utilizados como área de descanso dos animais e como fonte de fibras complementar às pastagens em fase inicial de pastoreio. Na regional de Pelotas, restevas de arroz ainda permanecem como opção estratégica para forrageio neste período, porém, com a tendência de frio para as próximas semanas, sua capacidade de suporte tende a diminuir.

Nas lavouras de verão, em algumas área, a colheita foi intensa na semana, como é o caso da região Sul. Na cultura da soja, mais ao Norte do Estado, as condições de chuva e umidade não possibilitaram grandes avanços na colheita, que chega a 90% da área plantada no Rio Grande do Sul. O restante (10%) está em fase de maturação.

No milho, em algumas regiões, a umidade dos grãos não permitiu o avanço da atividade de colheita. As lavouras de safrinha apresentam melhores produtividades que as da safra em algumas localidades. A possibilidade de ocorrência das primeiras geadas preocupa os produtores que estão com milho ainda em fase de enchimento de grãos. Do total da área implantada, 89% estão colhidas, 10% em maturação e 1% ainda em enchimento de grãos.

Já no arroz, a colheita avançou 1% na semana, chegando em 98% da safra do Estado. Outros 2% da área total implanta está em fase de maturação.