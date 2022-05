Comissão de Agricultura aprova convite para presidente da Petrobras explicar aumento do diesel

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou requerimento para convidar o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, a prestar esclarecimentos sobre o aumento dos preços dos combustíveis, em especial do óleo diesel. De acordo com o deputado Heitor Schuch (PSB-RS), autor da proposta, a alta dos combustíveis impacta diretamente agricultores e caminhoneiros.

Apesar de não aparecer no IPCA, que mede as tendências de inflação ao consumidor final, o aumento do preço do diesel pesa no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) e deverá ser repassado e sentido na ponta em breve, defende o parlamentar gaúcho. “Ainda que não seja de um dia para o outro, os custos devem chegar à população”, disse Schuch, que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar.

Conforme o deputado, o diesel a R$ 7,00 o litro quebra o Brasil. "Petrobras bilionária, os usuários do diesel quebrando e os brasileiros pagando uma conta com suor e um sacrifício, e até passando fome”, completou.

Ainda não há data marcada para o encontro. Também deverão participar da reunião representantes da Federação Única dos Petroleiros, do Instituto Brasileiro de Petróleo e do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo e Gás.