Fenasul Expoleite é aberta oficialmente com agradecimento aos expositores

Foram abertas oficialmente as porteiras da Fenasul Expoleite de 2022. Em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (19), na pista do gado leiteiro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, autoridades, dirigentes e produtores acompanharam o momento onde foram apresentados exemplares das raças participantes do evento. Expostas lado a lado, dividiram a pista com as manifestações que relembraram a retomada do evento, que marcou também o anúncio oficial da homologação da feira no calendário oficial do Estado sempre no terceiro final de semana de maio a partir de agora.

Em seu discurso, o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), João Francisco Bade Wolf, homenageou todas as associações que estão expondo no evento. "É muito importante, dos mais antigos aos mais jovens, dos pequenos aos grandes, trazendo seus animais. Parabéns a vocês, que estão engrandecendo esta Fenasul depois de dois anos ausentes, sendo a Fenasul da retomada, do abraço. É muito importante estar com este parque cheio", salientou, lembrando também das crianças e do futuro, em lembrança às filhas da presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalos (Ascribu), Desireé Möller, que participavam da cerimônia. "É a mostra de quem tem que começar a vir para o parque, esta é a renovação", acrescentou.

Já o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, também agradeceu a todos os participantes e patrocinadores do evento com suas programações. Reforçou a importância da feira para mostrar a ligação do campo com a cidade e conclamou a população urbana a conhecer o trabalho dos produtores nesses dias do evento, que tem entrada gratuita. "Esta é uma feira com integração campo e cidade com entrada gratuita também com a participação da Prefeitura de Esteio com sua Multifeira", destacou, reforçando também que a participação de todos é fundamental independente dos resultados de julgamentos e concursos.

O evento, que chega à 16ª edição da Fenasul e 43ª edição da Expoleite, conta com exposição de bovinos de leite, bovinos de corte, bubalinos, equinos e aves, assim como julgamentos de raças, além de provas equestres, como a classificatória ao Freio de Ouro, Multifeira de Esteio, shows musicais, produtos da agricultura familiar, palestras e seminários, entre outras atividades. A entrada ao público no parque nos dias do evento será gratuita.