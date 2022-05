Criadores de gado holandês reconduzem Marcos Tang à presidência da Gadolando

Na manhã desta quarta-feira (18), produtores de leite ligados à Associação dos Criadores de Gado Holandês (Gadolando), estiveram reunidos em assembleia geral. Entre os tópicos debatidos, estiveram alterações no estatuto da entidade e eleição da diretoria para o binômio 2022/2024.

A assembleia geral da entidade foi realizada no pavilhão do gado leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O criador Marcos Tang, da Granja Tang, de Farroupilha (RS), foi reconduzido à presidência e estará à frente da Gadolando por mais dois anos. A decisão foi possível após alteração estatutária que retirou a cláusula de limite de reeleições.

Tang, que assumirá o quinto mandato, sendo o terceiro consecutivo, afirmou que a confiança que a assembleia depositou em sua diretoria faz com que o grupo trabalhe com mais afinco e dedicação à Gadolando. Sobre o desafio para a nova gestão, o dirigente destacou as ações para congregar os criadores e que cada associado tem que ser um cônsul da raça na sua região. “A Gadolando, hoje, adquiriu uma dimensão que é muito mais do que só fazer registro ou coordenar uma feira. Estamos nas lutas diretas que se referem ao produto leite e a sua cadeia produtiva, ajudamos e damos base no cálculo dos insumos ou no valor de um litro produzido”, afirmou.