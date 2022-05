Fórum comemora um ano do novo status de zona livre de aftosa no RS

O Fórum Estadual de Febre Aftosa ocorre nesta quarta-feira (18) a partir das 14h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no primeiro dia da Fenasul/Expoleite. Além de palestras técnicas, o evento, em formato híbrido, vai celebrar um ano da conquista da certificação internacional do Rio Grande do Sul como estado zona livre de aftosa sem vacinação. O status foi conquistado no dia 27 de maio de 2021 e concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em assembleia em Paris, na França.

Durante o evento, será assinada uma carta para reafirmar o compromisso das cadeias produtivas e setor público na continuidade das ações do planejamento estratégico para a manutenção da condição sanitária. “Apesar de estarmos comemorando um ano da certificação de zona livre sem vacinação, precisamos lembrar também que o Estado já está há dois anos sem imunizar o rebanho. Isso demonstra, de fato, a inexistência do vírus em nosso território e que as ações compartilhadas entre o governo e o setor privado tem dado certo. Mas nem por isso podemos sossegar, pois enquanto existir a febre aftosa no mundo, com toda a questão da globalização, a reintrodução é sempre uma ameaça. Portanto, manter a vigilância é muito importante, assim como, que os produtores sigam prevenindo seu rebanho em relação à doença”, afirma a médica veterinária Grazziane Rigon, da coordenação estadual do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA) da Seapdr.

O Fórum tem como tema “a biosseguridade como chave do avanço”. É organizado pelo Fundesa, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e entidades do Grupo Gestor Estadual do PNEFA.

Programação

14h - Abertura

14h05 – Saudação Ministério da Agricultura

14h10 – Médica veterinária Débora Bernardes – Biosseguridade na prática: como manter a propriedade protegida

14h50 – Espaço para perguntas e respostas

15h - Fernando Groff (chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Seapdr) – A importância das notificações e principais ações da Seapdr após a certificação

15h20 - Rogério Kerber (presidente do Fundesa-RS) - Contribuições do setor privado para a manutenção de status sanitário

15h40 – Espaço para perguntas e respostas

15h55 – Leitura da carta do evento

16h – Celebração de um ano de Área Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação

16h30 – encerramento

Inscrições gratuitas

https://bit.ly/3F7vai8

Transmissão