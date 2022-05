México suspende tarifas de importação para carne de frango

A presidência do México publicou nesta segunda-feira (16) um decreto que suspende as tarifas para a importação de carne de frango de nações que tenham estabelecimentos habilitados a exportar o produto para aquele país.

A medida é válida para países como o Brasil, que tem acordo sanitário com as autoridades mexicanas. A abertura do mercado contempla diversos produtos de aves e vigorará pelo prazo de um ano. Não há, desta vez, o estabelecimento de cotas, como tem ocorrido nos últimos anos com as importações provenientes do Brasil.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, os exportadores brasileiros de carne de frango têm aumentado a relevância entre os parceiros pela segurança alimentar dos mexicanos. Com o anúncio feito pelo governo do país da América do Norte, espera-se que o Brasil reforce esta posição.

“Temos complementado a demanda mexicana por carne de frango, colaborando com a indústria local, como em outras oportunidades. Neste contexto, é esperado que o Brasil possa aumentar os volumes para este destino”, analisa o presidente da ABPA.

De acordo com dados da entidade, o México é o atual oitavo maior importador de carne de frango do Brasil. Entre janeiro e abril, o país importou 58,5 mil toneladas, número 128,6% maior em relação ao mesmo período de 2021, que registrou 25,6 mil toneladas.