Biosseguridade é o tema do Fórum Estadual da Febre Aftosa

Biosseguridade: medidas para evitar a entrada de uma doença nas propriedades rurais, é o tema principal do Fórum Estadual da Febre Aftosa, que será realizado nesta quarta-feira (18) durante a Fenasul, no Parque de Exposições Assis Brasil. Com o nome “Biosseguridade é a chave do avanço”, o evento é o primeiro presencial, depois de duas edições exclusivamente on-line, mas terá transmissão pelo canal da Secretaria da Agricultura no Youtube.

O tema que dá nome ao fórum foi escolhido em reuniões com lideranças do setor produtivo e do Serviço Veterinário Oficial devido à importância dos cuidados que precisam ser tomados após a suspensão da vacina contra a febre aftosa no Estado. “As medidas de biosseguridade são importantes para evitar qualquer doença, mas com a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação, se tornam ainda mais fundamentais”, destaca o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do RS, Rogério Kerber.

O Fundesa-RS é o realizador do evento, juntamente com a Seapdr e integrantes do Grupo Gestor Estadual do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. No evento, também será celebrado um ano da certificação, concedida pela Organização Mundial de Saúde Animal, em maio de 2021.

Para participar do evento presencialmente, os organizadores pedem a inscrição gratuita através deste link.

O evento também terá transmissão online, pelo link: https://youtu.be/Ltxk_CrjWf0

Confira a programação:

14h - Abertura

14h05 – Saudação Ministério da Agricultura

14h10 – Médica Veterinária Débora Bernardes – Biosseguridade na prática: como manter a propriedade protegida

14h50 – espaço para perguntas e respostas

15h Fernando Groff – Seapdr – A importância das notificações e principais ações da Seapdr após a certificação

15h20 - Rogério Kerber – Fundesa-RS Contribuições do setor privado para a manutenção de status sanitário

15h40 – espaço para perguntas e respostas

15h55 – Leitura da carta do evento

16h – Celebração de um ano de Área Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação – fala das autoridades

16h30 – encerramento