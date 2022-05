Fenasul Expoleite tem 687 animais inscritos

O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vai reunir 687 animais inscritos para a Fenasul Expoleite. A feira ocorre de 18 a 22 de maio e contará com raças do gado leiteiro, gado de corte, bubalinos, equinos, aves e coelhos. A entrada dos animais no local do evento começa nesta segunda-feira (16/5), a partir das 8h, pelo portão 8.

As inscrições dos animais que participarão da exposição, de julgamentos e de provas foram feitas pelas associações de raça e encaminhadas para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). Ao todo, foram inscritas 101 vacas da raça Holandês, 82 Jersey, 22 Gir Leiteiro e oito animais Girolando. Pela primeira vez presente na Fenasul Expoleite, os bubalinos vão ser representados por 10 animais.

Também foram inscritos cinco exemplares da raça Simental e cinco da Simbrasil. Haverá também a presença de 118 coelhos e 67 aves. Entre os equinos, serão 67 cavalos Crioulos, 80 Mangalarga Marchador e 122 Mangalarga Paulista.

O coordenador do Serviço de Exposições e Feiras da Secretaria da Agricultura, zootecnista Pablo Charão, diz que a recepção dos animais se estenderá até as 12h do dia 18, primeiro dia do evento. Só para os animais do concurso leiteiro, a entrada no parque ocorre até às 18h do dia 17 de maio.

Charão recomenda que os expositores fiquem atentos às exigências sanitárias para o ingresso de cada uma das espécies no parque. Ele reforça que só será permitida a entrada de animais que não apresentem ectoparasitas e nem sintomas de doenças infectocontagiosas ou parasitárias. “Solicitamos aos criadores que, antes de transportar seus animais para o evento, façam uma revisão cuidadosa e que conversem com seus veterinários para evitar transtornos e custos desnecessários, além de estresse aos animais”, pontuou Charão. “Esperamos um bom evento, de retomada nas exposições presenciais, quando o produtor poderá mostrar o que tem de melhor no seu plantel”, acrescenta o zootecnista.