Raça holandesa participa da Fenasul Expoleite com mais de 100 animais inscritos

A raça Holandesa estará com 101 animais participando da 43ª edição da Expoleite e 16ª edição da Fenasul, evento conjunto que inicia-se no próximo dia 18 de maio e segue até o domingo, dia 22, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O número de inscrições, de acordo com a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), mostra que o produtor está interessado em investir e se fazer presente ao evento que retorna após dois anos sem acontecer devido à pandemia.

O presidente da Gadolando, Marcos Tang, afirma que o produtor de leite tem interesse em dar visibilidade ao seu trabalho e à genética dos animais. “A participação em eventos envolve tempo e custos, mas o criador entende que ele tem algo para apresentar. Sempre repito que a feira é o marketing do produtor que investe em genética, que faz melhoramento e que consegue trazer exemplares que mostram uma conformação adequada a uma produção exuberante”, destaca Tang, lembrando que desde o gado jovem até às vacas em lactação, os criadores chegam ao evento com um bom time. “O produtor e seus animais são o verdadeiro escopo de uma feira”, enfatiza.

Para o dirigente, esse bom número de animais inscritos inspira a continuar o trabalho e a ter a motivação de fazer eventos como este. “Apesar dos três anos de estiagem e dos altos custos dos insumos, o produtor de leite quer mostrar a sua produção porque investiu longos anos, às vezes gerações, nesse gado. E, certamente, vai apresentar animais de ponta. Nós sabemos que a Grande Campeã será uma só, mas, mesmo as vacas que ficarão em outras classificações, são animais dignos de feira”, pontua Tang.

O concurso leiteiro da raça Holandesa será na quinta-feira, dia 19, na pista do gado leiteiro, e culminará com o tradicional “Banho de Leite” aos vencedores das duas categorias disputadas: vaca jovem e vaca adulta, marcado para às 16h. A Fenasul Expoleite terá entrada gratuita ao público durante todos os dias do evento.