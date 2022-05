Búfalos fazem sua estreia na Fenasul Expoleite

Os búfalos estarão presentes na 16ª Fenasul e 43ª Expoleite, que ocorre entre os próximos dias 18 e 22 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Será a primeira vez que a Associação Sulina dos Criadores de Búfalos (Ascribu) vai participar do evento. A entidade busca valorizar e ampliar a divulgação da bubalinocultura gaúcha.

De acordo com a presidente da Ascribu, Desireé Möller, estarão presentes na feira cinco exemplares da raça Murrah, pertencentes à Cabanha Herdade, de Gravataí (RS), “e que têm uma ótima genética leiteira”. Salienta que a grande vantagem do leite da búfala é que tem naturalmente a beta caseína A2, ou seja, esse leite não desencadeia reações inflamatórias no organismo que causam a má digestão. “O leite tem 10% mais proteínas e minerais, além de ter duas vezes mais a partícula Cla que é uma substância anticancerígena e conter a vitamina A prontamente disponível”, informa, ressaltando que o objetivo da entidade é mostrar como os búfalos são dóceis, de fácil manejo, e que pela composição do seu leite possuir um teor de sólidos bem alto, é possível produzir com o mesmo litro de leite o dobro de produto comparado ao leite bovino.

Desireé destaca que este é um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos, em especial nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, assim como na Ilha de Marajó, no Pará, que têm comercializado, por exemplo, queijos para todo o Brasil. “Aqui no Rio Grande do Sul também começamos a ter esse crescimento, o que me deixa muito feliz. Nosso propósito na feira é mostrar para o produtor que o búfalo pode comer o pasto não aproveitado pelos bovinos e a búfala, além de dar um terneiro como matéria prima, também entrega leite e carne se forem apenas animais para engorda. Os búfalos têm uma conversão alimentar mais eficaz e podem se tornar uma fonte de renda extra para o produtor rural leiteiro”, explica.

A programação da Ascribu na Fenasul Expoleite contará com julgamento dos animais na quinta-feira, dia 19, a partir das 11h. O juiz será o zootecnista Luís Fernando Aguirre e a sua secretária, a médica veterinária Angela Schirmer. Na sexta-feira, dia 20, a entidade promoverá palestras no auditório da casa da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (Agptea), no Parque de Esteio, a partir das 9h. Serão abordados os temas: “Manejo integrado de búfalas e bovinos leiteiros em campo nativo”, com o médico veterinário João Amantino; e “Qualidade do leite bubalino e desenvolvimento de produtos”, com a zootecnista Vitória L. Di Domenico.