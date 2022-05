Camex zera imposto de importação sobre alimentos como trigo, milho e carne

A secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Ana Paula Repezza, afirmou nesta quarta-feira (11) que o órgão decidiu zerar, até 31 de dezembro de 2022, o imposto de importação da carne de boi e de frango - incluindo pedaços e miudezas congeladas -, do trigo, da farinha de trigo, do milho em grão, das bolachas, dos biscoitos e do ácido sulfúrico. Segundo ela, a medida vale a partir desta quinta-feira (12).

Ana Paula Repezza também declarou que a tarifa de importação do fungicida Mancozeb foi reduzido de 12,6% para 4%.

Após reclamações do setor, voltou a aumentar a tarifa de importação de queijo mussarela para 28%, depois de ter zerado a alíquota em março. "Excluímos queijo mussarela da redução do imposto de importação porque não houve importação relevante", justificou o secretário executivo adjunto da Camex, Leonardo Diniz Lahud.

Pelas regras do Mercosul, o governo brasileiro pode cobrar tarifas diferentes do resto do bloco para 100 produtos, que entram na chamada lista de exceção à Tarifa Externa Comum (chamada Letec).

Como a lista estava cheia, foi necessário fazer as alterações. Também foram retirados da Letec medicamentos, como o clonazepam, que vinha sendo importado com tarifa mais alta do que o restante do Mercosul. Com isso, na prática, a importação do produto fica mais barata.