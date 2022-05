Ceasa colocará 75 espaços comerciais à venda

Na próxima segunda-feira, 16 de maio, a Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa) fará a primeira licitação do ano. O certame será realizado às 10h no auditório da empresa. Serão colocados 75 espaços comerciais à venda em 15 setores do complexo. Interessados poderão adquirir boxes, áreas destinadas à logística, serviços, venda de flores e arbustos, restaurante, peixarias e lancherias.

A documentação será recebida pela Comissão Especial de Licitação no auditório até as 10h. Os vencedores serão aqueles que fizerem as maiores ofertas. A Ceasa fica na avenida Fernando Ferrari, 1001, bairro Anchieta, zona Norte da Capital.