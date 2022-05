Chuvas atrasam colheita das lavouras de verão

A ocorrência de chuvas frequentes e em alto volume, na maior parte do Estado, impossibilitou a colheita em grande parte das lavouras gaúchas ou ocasionou a sua realização em condições fora da normalidade em pequenos momentos ensolarados. Segundo o Informativo Conjuntural da Emater, divulgado nesta quinta-feira (5), apenas no extremo Norte do Estado, onde ocorreram menores precipitações, a operação prosseguiu em ritmo adequado. Em alguns municípios, o volume precipitado superou 300 mm no período e, nas localidades onde as chuvas foram intensas, houve, até mesmo, danos nas lavouras, causados pelo escorrimento superficial de águas, pelo carreamento de solo e fertilizantes e pela formação de voçorocas.

Na cultura da soja, a proporção de lavouras colhidas elevou-se para 74%; 22% estão em maturação; e algumas já superam o momento ideal de corte. A expectativa de produtividade manteve-se próxima a 1.500 kg/ha.

A colheita do milho permaneceu com avanço muito lento, prejudicado pelo excesso de chuvas e pela prioridade dada à operação na cultura da soja. Nesse período, o índice de colheita elevou-se apenas 1%, alcançando 85% dos cultivos. A expectativa de produtividade para a safra permanece em 3.500 kg/ha, com decréscimo de 55% da inicialmente projetada.

Nas lavouras de arroz, a colheita também foi muito prejudicada pelo excesso de chuvas nas regiões produtoras. Segundo a Emater, 93% da área cultivada no Estado já foi colhida. O restante do cultivo encontra-se maduro, apenas no aguardo pela melhora do tempo e pela diminuição de umidade para ser ceifado. A produtividade média estimada permanece em 7.650 kg/ha, significando um decréscimo de 8% da previsão inicial. Todavia, onde o volume de irrigação foi adequado, a produtividade alcançou volume superior a 11.000 kg/ha.