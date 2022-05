Languiru investe para ir além da commodity

A alta nos custos de produção colocou a tradicional cooperativa Languiru, de Teutônia, "contra a parede", como definiu seu presidente, Dirceu Bayer. Ou a empresa continuava operando com margens apertadas, muitas vezes chegando ao vermelho, ou dava um passo à frente para renovar sua matriz produtiva e modernizar seus processos. A Languiru decidiu olhar para o futuro e investiu R$ 125 milhões para agregar valor aos seus produtos. "Commodity todo mundo tem", afirmou Bayer, em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio. Os recursos serão utilizados no desenvolvimento industrial da cooperativa e na aquisição de equipamentos mais modernos e potentes, que possibilitem a industrialização de produtos de qualidade em larga escala. Em um momento em que a indústria, de forma geral, tem rentabilidade afetada pela supervalorização dos grãos, Bayer cobra mais atenção ao setor, que também faz parte da cadeia do agronegócio. Somente neste ano, a cooperativa projeta um faturamento de R$ 2,7 bilhões.

Jornal do Comércio - A economia ainda não vive um bom momento. O que deu segurança para a Languiru fazer este investimento?

Dirceu Bayer - É uma situação um tanto quanto particular da Languiru. Nós temos ainda muito a fazer na área de novos produtos, na parte de industrialização, e não comercializar produtos sem agregar valor. Na parte de suínos, por exemplo, ainda estamos muito na venda de carcaças, porque temos a indústria, mas não tão diversificada para fazer novos produtos. Resolvemos que o nosso foco é a industrialização, produção de embutidos. Se tivéssemos um mix diferente, teríamos tido um resultado melhor. Então, a conclusão é que se ficarmos igual nós estamos hoje, vamos amargar prejuízos cada final do mês, se não mudarmos nosso mix de produtos. Para isso, precisa-se modernizar nossas unidades industriais, botar máquinas com rendimento maior, tecnologicamente melhores. Temos, cada vez mais, que agregar valor ao produto. Estamos contra a parede, digamos assim. Ou nós investimos valores altos, ou nós ficamos como está, amargando prejuízo daqui para a frente. Sentimos que é muito forte o impacto do pós-pandemia. Cada vez mais o consumidor quer produtos mais seguros, com embalagem bonita, embalados à vácuo. Aquela sensação de segurança. Então temos muito a fazer nas nossas indústrias. Carcaça (suína) é commodity, todo mundo tem. Por isso ela está com preços baixos. A mesma coisa no frango. Se vender inteiro, sem agregar valor, você tem dificuldade. Então nós lançamos produtos sofisticados, como peito fatiado sem osso. Isso só se consegue através de máquinas modernas. O mercado é do Japão, que é mais exigente. Estamos comercializando para lá. Esse produto, mas com osso e pele, que tínhamos para o mercado interno, dá uma diferença de quatro, cinco reais por quilo. A partir de julho deste ano, vamos passar a produzir tudo e não precisar mais fazer comercialização de carcaças ou meia carcaça.

JC - É isso que significa a mudança na matriz produtiva a qual a Languiru se refere?

Bayer - Sim, de colocar cada vez mais produtos de valor agregado, industrializado, processados com segurança, em vista à necessidade de nós atendermos nossos consumidores de uma forma geral. Sair das commodities. Sair um pouco o foco do que todo mundo tem para produtos diferenciados. A política que estamos investindo nas quatro indústrias (suínos, frangos, bovinos e lácteos) é a mesma: agregar cada vez mais valor ao nosso produto.

JC - A Languiru teria sido 'colocada contra a parede' por conta do momento em que a indústria vive, operando com margens apertadas por conta do avanço nos custos de produção?

Bayer - É reverter esse quadro de prejuízo que nós temos, mudando nosso mix de produtos para produtos inovadores, que não existem em larga escala ainda no País, para poder conseguir melhorar a rentabilidade. Porque os custos de produção são os mesmos. Então você tem o compromisso de convertê-los da melhor forma possível para agregar valor. E isso você só consegue através da indústria.

JC - Os R$ 450 milhões adicionais em receitas que a Languiru projeta a partir desse investimento já viriam em 2022?

Bayer - Não. Eles vão repercutir parte em 2022 e parte em 2023. No caso da avicultura, está mais adiantado, já estamos produzindo esses produtos. Na suinocultura, vamos estar com esse mix mais completo a partir de setembro, outubro, pois precisamos ampliar nosso parque industrial. No caso do leite, ainda é um projeto. No caso da bovinocultura de corte, do suíno e do frango, esse ano vão estar prontos. Mas a repercussão em termos de faturamento vai ser no segundo semestre já boa parte, mas vai se caracterizar o aumento todo principalmente no exercício de 2023. Talvez metade esse ano e metade no ano que vem.

JC - A indústria tem operado com margens apertadas no Estado. Como devolver competitividade ao setor?

Bayer - Acho que tanto em um ou quanto em outro setor precisa de uma política tributária que privilegie a indústria. Quando se fala em agronegócio, dos problemas que tem da seca, da baixa oferta de milho no Estado isso, de uma forma geral, o espectador não fica sabendo, porque só se fala coisas boas do agronegócio. O que está bom no agronegócio? Os grãos, nos últimos anos, principalmente. O pessoal tem se capitalizado. Mesmo com seca, a recuperação é via valor final no preço dos produtos. Da indústria, ninguém fala. Parece que nós estamos vivendo um mar de rosas neste momento. Ou parece que nós não participamos do agronegócio da forma como a mídia transmite essas informações. "O agronegócio é o pilar da economia, é isso, é aquilo, responde por 25% do Produto Interno Bruto (PIB)".

JC - O que também é verdade....

Bayer - Tudo isso é verdade. Mas não nas indústrias. As indústrias que geram emprego aqui, e não lá fora - porque, quando você exporta, você gera impostos, empregos, renda tudo lá fora, o que poderíamos fazer aqui no País. Somos uma das poucas cooperativas no Estado, junto com a Dália, que temos essa visão de industrializar e agregar valor, de diversidade de indústrias. E estamos passando por esse momento difícil porque o grão está supervalorizado. É o componente básico para produzirmos frango, suínos. E quanto mais alto esse custo, maior é a pressão. Então a indústria não está sendo ouvida, parece que nós não participamos desse ciclo. Quando, na verdade, ela gera impostos aqui, e não lá fora. Ela gera renda aqui, e não lá fora. Nada contra a exportação. O País tem que continuar exportando. Mas uma valorização maior de quem faz esse serviço, porque quando você exporta produtos in natura - milho, soja - você não cria tantas oportunidades aqui quanto você poderia, agregando valor a esse produto in natura. Isso acho que os órgãos governamentais têm que se dar conta. No momento que você cria dificuldade na indústria, você tem um custo muito grande em termos de País. Porque precisamos nos garantir, somos obrigados a aumentar preço e repassar pro consumidor. Se não, nós inviabilizamos a situação das carnes.

JC - Como essa mudança na matriz produtiva, a Languiru espera atingir novos mercados?

Bayer - Nós estávamos muito centralizados nos Emirados Árabes. Então agora, com esses produtos diferenciados e investimentos nas indústrias, abre uma oportunidade muito grande na maioria dos mercados. Isso que estamos perseguindo. Ainda não temos o mercado da China, que é um mercado muito bom. Ainda estamos buscando habilitação. Mas nos demais mercados já estamos hoje.