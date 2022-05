Agro tem papel de levar inovação ao campo

Para Barros, estes são pontos importantes do ciclo agrícola que muitas vezes não recebem a devida atenção. "Há muito a avançar da porteira para dentro, mas também há muito a avançar da porteira pra fora: no transporte, na distribuição e isso é algo que as pessoas falam pouco", afirma o diretor da MBAgro.

O fundador da Barn Investimentos, Flavio Zaclis, acredita que a transferência de tecnologia para a pequena e média agricultura, apesar de não acontecer de forma instantânea, é possível, e até certo ponto provável, a médio e longo prazo. "Os grandes produtores acessam antes as novas tecnologias e avanços, por múltiplas razões. E muitas das soluções ainda não estão ao alcance da agricultura brasileira, mas estarão. Não é difícil de imaginar que daqui a 10 anos as máquinas estarão conectadas e os agricultores terão total controle do que acontece em suas fazendas", projeta Zaclis.

As novas tecnologias, naturalmente, chegam antes para a grande agricultura. Deste modo, elas têm um papel importante no fomento do ecossistema de inovação do agronegócio na região em que estão inseridas as grandes propriedades, segundo analisou o painel "O papel da inovação na cadeia de alimentos sustentáveis", realizado durante o primeiro dia do South Summit Brasil 2022, que ocorre em Porto Alegre até sexta-feira.

Entidades e secretários do Estado assinam manifesto para criação da RS FoodTech Alliance

Um grupo de entidades e secretários do Rio Grande do Sul assinaram, nesta quarta-feira, um manifesto firmando compromisso em formar uma rede chamada RS FoodTech Alliance, que buscará tornar o Estado um polo de excelência quando o assunto é inovação em sistemas alimentares, cadeia que vem se consolidando no século XXI. O ato ocorreu dentro da programação do primeiro dia do South Summit Brazil, em Porto Alegre. As foodtechs são empresas que inovam na forma de produção e consumo de alimentos e agregam valor aos setores agropecuário e gastronômico. Atualmente, há cerca de 30 startups no Rio Grande do Sul e 300 no Brasil, promovendo negócios associados à cadeia da alimentação.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Domingos Velho Lopes, que participou da assinatura do manifesto, destacou que a Secretaria, sendo responsável pelo fomento e desenvolvimento de um segmento econômico que gera cerca de 40% do PIB gaúcho, se coloca como parceria para que esta iniciativa gere bons frutos.

"Não poderíamos nos furtar de trabalhar qualquer item que venha incentivar inovação e tecnologia e a união de forças para o crescimento do Estado, sob o ponto de vista ambientalmente correto, socialmente adequado, de união de entidades e de fomento à atividade agrossilvipastoril como o principal mote das nossas atividades", acrescentou Lopes.

O diretor executivo da Agência de Desenvolvimento e Inovação Local (Agil), Cristiano Zanin, um dos coordenadores deste movimento, explicou que a intenção da criação da RS FoodTech Alliance é aproximar os ecossistemas de inovação e de conhecimento, mapeando as startups ligadas aos alimentos e promovendo uma integração entre todos os atores.

"Sabemos da importância do agro e da inovação, mas ainda não está aprofundada no Rio Grande do Sul as questões relacionadas às tecnologias voltados aos alimentos, as Foodtechs, que são uma vertente muito importante, capaz de gerar mais valor agregado à cadeia de alimentos no Estado", avalia Zanin.