Irga assina contrato de R$ 90,4 mil para a compra de roçadeiras

O Instituto Riograndense do Arroz (Irga) firmou contrato com a empresa Agroprata Comércio de Equipamentos LTDA para a compra de sete roçadeiras que serão utilizadas no trabalho de limpeza dos campos experimentais das Estações de Pesquisa e suas áreas de taipas, estradas e áreas em pousio. A assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação foi feita na segunda-feira pelo presidente do Irga, Rodrigo Machado. O investimento total soma R$ 90,4 mil. "Muito importante essas aquisições para melhoria dos nossos serviços, que estão dentro do planejamento estratégico traçado no final do ano passado. Estamos começando a realizar essas entregas que são objetivos e metas deste ano. Buscamos modernizar e qualificar nossas estruturas e patrimônio que certamente trarão impacto direto na entrega dos nossos serviços e na manutenção das nossas estações", afirmou Machado.