Mahindra estuda três municípios para receber nova fábrica

Expectativas foram geradas desde que a Mahindra, multinacional indiana que monta tratores no Rio Grande do Sul há 10 anos, anunciou que abrirá uma nova fábrica no Estado para centralizar a operação no País, mas sem revelar qual seria a cidade que receberia a nova planta.

Atualmente, a empresa estuda três municípios para hospedar a nova fábrica, que deverá ter capacidade de triplicar sua capacidade produtiva - hoje, de 2,5 mil tratores anualmente. Segundo revelou fonte ao Jornal do Comércio, a Mahindra já tem um modelo predial para erguer a nova planta, e agora busca parceiros para executar a construção.

Um dos municípios que disputa a ampliação da multinacional no Brasil é Dois Irmãos, cidade que desde 2012 é a casa da Mahindra no País. Em 2017, a empresa vendia entre 400 e 500 tratores por ano. A partir deste ano, a unidade de Dois Irmãos passou a receber investimentos para ampliar a produção. As duas outras cidades que podem receber a nova fábrica não foram revelados.

O governo do Estado procurou a empresa e deve marcar uma reunião técnica, através da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, para oferecer suporte à montadora nesta ampliação.

“Estamos em contato com a empresa Mahindra e, em breve, iremos nos reunir com seus diretores para dar total apoio a instalação da nova unidade no Rio Grande do Sul. Uma fábrica com o tamanho e com o volume de investimento que a Mahindra tem para as cadeias produtivas metal-mecânica e do agronegócio, será de suma importância para o nosso Estado e para a região de Dois Irmãos, onde certamente encontrará o ambiente adequado para garantir sucesso no seu projeto de expansão”, afirmou o secretário de Planejamento, Edson Brum (MDB).

Também em contato com a empresa, o próprio prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti (PP), busca meios de manter a operação da Mahindra na cidade. “Nós, com certeza, temos interesse que continue na cidade. Somos um município acolhedor de empreendedores, que sempre buscamos viabilizar empreendimentos, e o nosso desejo é esse”, disse Meneghetti.

Hoje, a empresa gera empregos e contribui com impostos à cidade. “São empregos qualificados, com exigência de qualificação técnica que tem uma boa remuneração. Essa e outras questões geram retorno ao município”, afirmou o prefeito.

A decisão de ampliar a produção no Rio Grande do Sul ocorre após um ano positivo para a Mahindra: entre abril de 2021 e março deste ano, a empresa aumentou em 81% o faturamento nas concessionárias e em 64% nas vendas diretas - crescimento acima do mercado.

A indiana também opera no município de Canoas, em parceria com a Athrol. Nesta planta - diferentemente da de Dois Irmãos, onde os tratores são montados do zero - os veículos chegam praticamente prontos da Índia e é feita apenas a agregação de alguns componentes que são fabricados no Brasil.

A Mahindra possui hoje 60 pontos de venda e assistência técnica em diversos estados do Brasil. Para 2022, um dos principais lançamentos da Mahindra é o modelo 5050, um trator de 49 cavalos multifuncional desenvolvido especialmente para a agricultura familiar, que é característica do campo gaúcho. O trator é apropriado para áreas pequenas e oferece uma configuração adequada para as lavouras de fumo e das culturas hortifrutigranjeiras.